Alberto Gamero: "Cali tiene que jugar mejor y eso lo tengo claro; vamos poco a poco"

Deportivo Cali empató sin goles en su visita a Envigado por la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2025. Tras el juego en el Polideportivo Sur, Alberto Gamero, director técnico de los 'azucareros', compareció en rueda de prensa y generó sus conceptos sobre el desempeño de sus futbolistas.

El timonel samario al servicio del conjunto 'azucarero' sostuvo que hay muchas cosas por mejorar, pero destacó el orden que tuvo su escuadra frente a los 'naranjas', este domingo 20 de julio.

"Hay cosas que uno se queda con ellas, por ejemplo, el orden que tuvimos, por momentos hoy (domingo). Por momentos, el equipo, sin tener esa precisión como para llegar a un remate al arco, no lo tuvimos, no fuimos claros en ese aspecto; pero intentamos que fue lo que queríamos. Indudablemente que hay un punto que no se consigue de la noche a la mañana, que es jugar mejor, eso yo lo tengo claro, este equipo tiene que jugar mejor y vamos a hacerlo; en conclusión; vamos poco a poco y sacamos un punto ante un equipo que es juguetón', que tiene jugadores jóvenes y rápidos; pero indudablemente que hay muchas cosas que mejorar, pero tenemos que sumar y sumamos un punto", dijo Alberto Gamero en su charla con los medios de comunicación.

Envigado y Cali empataron en el estadio Polideportivo Sur, por Liga. Foto: Colprensa.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- El trabajo de Cristian Graciano:

Publicidad

"Lo de Correa, pienso que en cualquier momento podría ser una expulsión, habíamos visto los videos y hoy en día cuando llegó Orejuela, Graciano estaba jugando en todos los entrenamientos por izquierda y por eso me incliné, el semestre pasado también jugó muchos partidos por izquierda, nos cuidamos mucho de la amarilla de Correa, pero me parece que entró bien, es un jugador que lee muy bien el juego, a pesar de ser chiquito tiene buen juego aéreo, y es un jugador que nos puede dar cuando lo necesitemos por el lado izquierdo o derecho también".

- ¿Está priorizando el orden en vez de lo ofensivo?

Publicidad

El fútbol tiene dos fases: ataque y defensa, y acá nosotros no priorizamos una fase para estar mejor, pues si no hacemos un gol nunca vamos a ganar un partido, y si te diste cuenta, aparte del orden y la parte defensiva, ningún cambio lo hicimos para defendernos, terminamos jugando con dos extremos y dos delanteros. Siempre intentamos buscar el arco contrario, pero nos faltó claridad, ambición para llegar al arco contrario, en ningún momento el equipo retrocedió; esto es de trabajo, no es de un día para otro, me gustó el orden del equipo, pero tenemos que meterle más alternativa al ataque, eso lo tengo claro".

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali - Foto: Colprensa

- Más sobre el análisis del partido

"Nosotros queremos tener un equipo más ofensivo, mucho más fuerte, y estos (jugadores) que jugaron hoy (domingo), mejorando cosas y trabajando, vamos a ser fuertes. Vamos poco a poco, lo que no quiero es que el equipo se desespere, tenemos muchos partidos para lograr nuestro objetivo".