Alberto Gamero: "Hoy el trabajo de Falcao lo catalogo muy bueno, pese a que no marcó"

Millonarios obtuvo su primera victoria en la Liga BetPlay II 2024, luego del triunfo 1-0 frente a Atlético Bucaramanga, en el estadio El Campín y empezó a sumar de a tres en el rentado local.

Así las cosas, después del triunfo, el director técnico Alberto Gamero, junto a Danovis Banguero, atendió la rueda de prensa a medios y felicitó a Falcao García por lo hecho en cancha, frente a los 'leopardos'. "El funcionamiento de él ayuda al otro punta, porque se retrasa, pivotea. Hoy el trabajo de Falcao lo catalogó muy bueno, no hizo gol, pero tuvo varias opciones. No sé cuándo fue la última vez que jugó eso. Con ese estado físico y ese deseo nos dará mucho más, él no tiene que desesperarse con eso, en algún momento le llegara", dijo el samario.

A lo que agregó: "A mitad de tiempo había hablado con él, opté por el minuto 76, porque pensé en el partido del miércoles y por el desgaste".

Falcao García, jugador de Millonarios Foto: Colprensa

Aspectos para fortalecer...

"Nosotros tenemos que mejorar mucho en los duelos ofensivos y defensivos. El semestre pasado nos faltó, lo estamos tratando de mejorar. Hoy enfrentamos un equipo fuerte, se disputó el partido y por momentos lo hicimos. En la pelota quieta, el semestre pasado, nos faltó, la estamos ensayando y practicando. Sabemos la deficiencias que tenemos."

¿Cómo vio la cancha hoy?

"Me dijeron que la cancha estaba mal, tengo entendido que la mandaron a pelar por completo y nos tocó a nosotros, pero la cancha no estaba como la conocemos. No es crítica, no estaba como estábamos acostumbrados, pero sabemos que la cancha es buena."

Su percepción de Félix Charrupí...

"Para nosotros es alegría la forma que juega él. Félix Charrupí es de ida y vuelta, es un jugador que será típico de selección, es un muchacho humilde, viene de un equipo de muchos canteranos y me parece que llegó bien. Nos alegra porque ayuda a sus compañeros para que jueguen bien. Ese muchacho va a potencializar a los que están ahí"

¿Cómo ve que a Falcao García le peguen tanto en los partidos?

"A pesar que hay un respeto por él, él sabe que le van a pegar. Es inteligente para eso; sabe que aquí el fútbol colombiano es duro, no es solamente Bucaramanga, hay equipos que te juegan con tres en el fondo, tenemos que mirar cómo resolver eso. Él ya ha entendido eso; seguía mucho el balompié colombiano. Pide los videos de los centrales y él mismo estudia."

¿Cómo ha visto a Falcao García en el partido?

"Los goleadores son los que buscan las opciones, tenemos que tener la tranquilidad que tenemos a jugadores como Leonardo Castro y Santiago Giordana. La afición mientras vea el juego de Falcao, que cabe en el equipo, porque fija centrales, tiene que sentirse tranquila. Los goles le van a llegar, hoy me deja más tranquilo, tuvo o dos tres y la falta se la hicieron a él. Yo quiero que no se preocupe por el gol y que piense que no juega bien. Hoy jugo un muy buen partido, hay partidos en los que jugaremos bien, pero en lo que él no va a marcar ".