Alberto Gamero: "No voy a sacar el paraguas, tenemos la obligación de clasificar"

Tras la victoria 1-0 de Millonarios sobre Pereira, Alberto Gamero, técnico de los 'embajadores', analizó el encuentro y se enfocó en gran medida en hablar sobre las muchas lesiones que han venido azotando a su equipo durante toda la temporada.

"Hemos aprendido a convivir con esto de las lesiones. Lo que estoy seguro es que no voy a sacar el paraguas. El que esté, sabe que tenemos una obligación de clasificar a la final, una obligación de pelear títulos, una obligación de ganar una copa internacional. Ese tema no va a terminar hoy. Pero hay una serie de muchachos que no les da miedo absolutamente nada y ese miedo lo han perdido por estos jugadores de experiencia como Macalister (Silva); por el apoyo que ellos le dan", comentó en primera instancia el estratega.

Tras ello, dio su punto de vista del partido contra los 'matecañas'. "Ellos solo tuvieron una sola opción clara de gol en el segundo tiempo. Entonces, estamos defendiendo muy bien. Yo tengo algo claro y es que Pereira no jugó a mitad de semana. A nosotros nos tocó un partido muy bravo aquí contra Bolívar. Antes de jugar contra los bolivianos tuvimos dos partidos con Boyacá Chicó y con Junior. El equipo no termina con esa chispa con la que comenzó y esto tiene que ser normal; estos jugadores no son de hierro, estos jugadores son seres humanos", agregó el samario.

Más declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa

- Sobre el ritmo de competición de los clubes internacionales en Copa Libertadores

"Esto a nosotros nos ha costado y más por la cantidad de lesionados que tenemos, porque si no tuviéramos esa cantidad de lesionados, de pronto habríamos alcanzado para dos equipos, pero no lo hemos tenido".

- ¿Le parece muy apretado el calendario de partidos?

"Esto no lo mandó la Dimayor ni la Conmebol, esto nos lo buscamos nosotros porque clasificamos (a cuadrangulares). Si no hubiéramos clasificado dentro de los ochos, tendríamos seis partidos menos, que son los que estamos jugando ahorita. Nosotros hemos buscado esto y esto lo sabíamos y lo presentíamos. Lo que nunca presentimos nosotros, o nunca estuvimos seguros, de que iba a pasar era la cantidad de lesionados que se nos han presentado".

- Respecto a las críticas por el rendimiento de Millonarios

"Hoy tenemos 34 puntos en la reclasificación, somos el segundo equipo que más goles tiene. Todas esas cosas, nosotros las miramos y tratamos de analizar la situación. De los lesionados no me fijo porque yo no soy médico. Yo me fijo en los que están bien y tengo que preparar a los que están bien".