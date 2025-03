Alberto Gamero reapareció en redes con sonrisa de 'oreja a oreja'; Millonarios ya es pasado

Mientras en Millonarios todo es caos y crisis por la actual situación deportiva, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana y perder frente al Junior por Liga, Alberto Gamero reapareció en las redes con un buen semblante y sonrisa de ‘oreja a oreja’.

Y es que, a pesar de que muchos hinchas del cuadro ‘embajador’ extrañan al samario en el banquillo capitalino, por su parte, Gamero tiene la cabeza en otro lado, disfrutando de su tiempo libre para recargar energías e instruirse de lo mejor en el fútbol internacional.

“Real Madrid vs Rayo Vallecano - 9 de marzo 2025. A Dios gracias por estas nuevas oportunidades. El fútbol no descansa”, citó ‘Tito’ en su cuenta oficial de Instagram, junto a unas fotografías disfrutando del encuentro en mención, por la Liga de España, en el estadio Santiago Bernabéu, lejos de Colombia y alejado de lo que es el entorno ‘embajador’.

Aunque muchos ahora extrañan al samario, tras el difícil inicio que ha tenido David González al mando de Millonarios, parece ser que Alberto Gamero se encuentra enfocado en un momento diferente de su vida, en el que no tiene pensado volver al equipo ‘albiazul’.

Publicidad

Es más, solo basta recordar la manera en la que salió el samario del equipo capitalino, siendo criticado, humillado y hasta amenazado, como él mismo lo contó días atrás, revelando las causas que lo hicieron tomar la decisión de dar un lado al costado.

¿Por qué se fue de Millonarios Alberto Gamero?

Publicidad

En una entrevista con ‘ESPN’, Gamero contó toda la verdad sobre su salida del ‘embajador’, enfatizando en que, a pesar de haber tenido la intención y respaldo para continuar, la hinchada azul fue la que lo llevó a cambiar de opinión y replantearse su continuidad en el ‘albiazul’.

“Del 8 de diciembre al 30 pasaron muchas cosas. El hecho de irme yo para Argentina era tratando de no ver tantas cosas, porque aparte era groserías e insultos. Para allá me fui doce días y, pasar un 24 y 31 de la forma en la que la estaba pasando yo, no era justo; me levantaba todos los días a ver el Whatsapp y encontraba cosas horribles”, indicó de entrada el samario.

Alberto Gamero, exdirector técnico de Millonarios. Facebook Oficial de Millonarios

“Me di cuenta que, desde el día en que renuncie a Millonarios, ya no ha habido más insultos y he estado más tranquilo, pero no me sentía bien. Al 30 o 31 de diciembre, que ya casi era la citación del grupo yo no me sentía con fuerzas y de pronto llegar aquí, para esa fecha, el equipo tenía posibilidad de encontrarle una alternativa al puesto”, sentenció Gamero, revelando que, por ahora, su vida es más tranquila desde su renuncia al club capitalino.