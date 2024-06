Alberto Suárez: "Yo por qué tengo que ser el culpable; si fracasamos, lo hacemos todos"

Minutos después del encuentro frente a Orsomarso, el entrenador de Real Cartagena se refirió a la eliminación del cuadro ‘heroico’ en las finales del Torneo BetPlay I-2024,enfatizando en la falta de eficacia de cara al arco contrario.

“La clasificación no se pierde esta noche (lunes), se pierde en un gol de esas tantas ocasiones que se perdieron, en todos los partidos. En Neiva antes que nos hicieran el primero, habíamos perdido tres, cuatro y ahí se pierde. Y eso duele muchísimo porque quedar eliminados por un gol y no por el fútbol duele muchísimo, pero es una realidad. Las ocasiones generadas este semestre solo tuvimos el 18% de efectividad y eso es muy bajo. Esos son elementos que sirven para mirar hacia adelante y corregir”, afirmó de entrada Alberto Suárez.

Sumado a eso, el entrenador de 63 años se refirió al especto físico, que al final del encuentro pesó en contra, y más teniendo en cuenta que los cartageneros vieron una expulsión a los 20 minutos de partido: “Cuando fuimos a jugar a la altura, hace tres días, el caso de Marrugo y Teo jugaron los 90. Esa carga es muy compleja poderla eliminar. Físicamente el equipo tenía que resentirse esta noche, y el resentirse es perder precisión, velocidad y agresividad”.

Acción de juego del partido entre Real Cartagena y Orsomarso, en el Torneo BetPlay I-2024 El Universal para Colprensa

*Otras declaraciones de Alberto Suárez:

La falta de eficacia en el último cuarto de cancha…

“Marrugo, Teo, todos han perdido oportunidades. Este semestre fue un fenómeno que habrá que trabajar, pero me queda la tranquilidad que el equipo genera ocasiones de gol y es porque intenta jugar bien y eso no me consuela, porque el dolor que se vive en el camerino no tiene consolación, en mi vida lo había vivido, las 22 mil personas en la tribuna con la ilusión de llegar a una final y ganarla y voltear toda una historia, eso no se va a compensar hasta que jugamos la final en diciembre, si es que la decisión es la continuidad del proceso”.

Christian Marrugo…

“Lo intentamos, lo hicimos bien, Marrugo es un hombre que tiene 36 años y te hace once kilómetros por partido, eso es muy difícil hacerlo con veinte años, pero lo hace por la responsabilidad que tiene con la ciudad”.

¿Es un fracaso?

"Yo por qué tengo que ser el culpable o el fracasado, si fracasamos lo hacemos todos. Esta es la nómina que teníamos, es más fácil para todos señalar a un jugador".

Teófilo Gutiérrez, figura de Real Cartagena, en el partido contra Orsomarso, por el Torneo BetPlay El Universal para Colprensa

¿Qué viene para Real Cartagena?

“Hay que recomponer el camino, mirar qué va a pasar, tuvimos cinco meses para conocernos y evaluarnos, y lo vamos a hacer. Vamos a armar un equipo que gane todos los partidos; tenemos que armarlo”.