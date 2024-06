Teófilo Gutiérrez, envuelto en una polémica acción, en el partido de Real Cartagena

El Torneo BetPlay I-2024 está cerca de bajar su telón. Este lunes 10 de junio, se jugó la última fecha de los cuadrangulares, dejando definidos los equipos clasificados a la final. Allí, Llaneros y Orsomarso lograron su objetivo y buscarán el título. Así las cosas, Real Cartagena, de Teófilo Gutiérrez, Christian Marrugo, Juan Moreno, Luis Sandoval, y más, quedó eliminado.

En el estadio Olímpico Jaime Morón León, los 'heroicos' se impusieron 2-0 sobre los dirigidos por Steven Sánchez. Pero eso no alcanzó, ya que debían ganar por tres goles de diferencia. Sin embargo, no solo hablaron de su 'adiós', sino también de una acción en la que 'Teo' fue protagonista. Hubo polémica, preguntas, dudas y reacciones en las diversas redes sociales.

Golazo de cartagena, aunque Teo está en orsay pero no hay Var — Rubén חג הפסחא (@RubenEscanor2) June 11, 2024

A lo que se hace referencia es al primer tanto de los hombres de Alberto Suárez. Cuando se jugaba el minuto 25, Teófilo Gutiérrez sorprendió por la banda izquierda, atacando el espacio, recibiendo la pelota y encarando. Al quedar en soledad, mano a mano con la defensa rival, se frenó, amagó, enganchó hacia afuera, levantó la cabeza y puso una asistencia.

Parecía adelantado Teo antes de la asistencia pero acá no hay VAR y lo validó Rojas. A punta de empuje lo está remando el Cartagena luego de la tonta expulsión de Flórez. 1-0, les faltan 2 goles — Juan Pablo Camelo (@juanpcamelo) June 11, 2024

La figura del Real Cartagena le cedió el balón a Leider Robledo, quien no dudó un segundo en sacar un potente remate de media distancia, imposible de atajar, para el 1-0 parcial. Locura, celebración y alegría en las toldas del cuadro cartagenero, que se ilusionaba con algo grande. Pero, mientras esto pasaba en la cancha, se contrastaba con las opiniones de afuera.

El gol de cartagena hay 2 fuera de lugar teo adelantado y el otro tapa el arquero cuando remata a gol — paco (@AlveiroMon42651) June 11, 2024

Publicidad

¿Por qué? Se argumentaba que en el remate de la jugada, Teófilo Gutiérrez estaba en fuera de lugar, por lo que debieron anular todo y no validar la anotación. "Golazo de Cartagena, aunque Teo está en offside, pero no hay VAR", "parecía estar adelantado Teo antes de la asistencia, pero acá no hay VAR", "Teo, para mí, estaba adelantado", fueron algunos mensajes.

Son José, en el gol del Real Cartagena hay primero fuera de lugar de Teo y luego fuera de lugar de otro jugador por interferir la visión del portero. Tan flojo Jo es el arbitraje en la B? — daniela_carvajal (@danielacarvaj19) June 11, 2024

Pero al parecer no fue el único fuera de lugar que vieron y se quejaron de otro. "En el gol del Real Cartagena hay primero fuera de lugar de Teófilo Gutiérrez y luego hay de otro jugador por interferir en la visión del arquero", "en esa anotación de Cartagena hay dos fuera de lugar: 'Teo' adelantado y el otro tapa el arquero cuando rematan", afirmó uno que otro.

⚽ Real Cartagena, con estos goles, estuvo cerca de clasificar a la finalhttps://t.co/HFaSbXGu3B pic.twitter.com/FHTTEJwLzK — Win Sports (@WinSportsTV) June 11, 2024

Publicidad

En definitiva, el gol valió y significó la apertura del marcador. El segundo fue obra de Christian Marrugo, desde el punto blanco de penalti. No obstante, pese a que Real Cartagena y Orsomarso quedaron con 13 puntos y +4 en la diferencia, el clasificado se definió por mayor cantidad de goles marcados: los heroicos tenían seis y su rival directo quedó con siete.