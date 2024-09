Alejandro Restrepo, con la frente arriba, tras caer con Pasto: "Esperamos crecer a futuro"

Minutos después de caer en el estadio La Libertad frente a Deportivo Pasto, por 1-0, Alejandro Restrepo salió a ‘dar la cara’ en rueda de prensa, analizando el presente de Medellín y lo que viene para el cuadro paisa.

“Siento que en el primer tiempo, sin ser muy dominantes, tuvimos un par de ocasiones muy claras en transiciones. Si bien Pasto, yo creo que con el ímpetu de los primeros minutos, pudo marcar en un par de ocasiones, después creo que defensivamente lo controlamos, desafortunadamente en esas transiciones no fuimos efectivos”, indicó de entrada el estratega del cuadro ‘poderoso’, enfatizando en las virtudes y errores dentro del juego.

Sumado a eso, Alejandro Restrepo analizó a profundidad el juego y su lectura del mismo, durante los 90 minutos de partido: “Con la entrada de Diego Moreno creo que el equipo estuvo más tranquilo, supimos ocupar mejor los espacios, pero el fútbol también es de efectividad, no pudimos ser efectivos de cara al gol y en algo donde Pasto es fuerte y lo sabíamos y lo habíamos entrenado, que es la pelota parada, estuvimos un poco distraídos en una jugada que viene precedida antes del primer tiro de esquina”.

Sin embargo, para el entrenador paisa no hubo conformismo con el juez central, quien tuvo acciones discutibles dentro del juego, que afectaron a Medellín en el resultado: “El primer tiro de esquina, antes del que marcó Pasto, es consecuencia de un tiro libre que para nosotros no fue falta y así hubo varias situaciones que se presentaron en el partido y no compartimos, pero este es el juego, tenemos que mejorar, ser autocríticos, analizar los errores, ver dónde podemos seguir creciendo porque vienen partidos por delante”.

*Otras declaraciones:

¿Cómo analiza el funcionamiento ofensivo de su equipo?

"Creo que sí hubo interacción entre los tres jugadores de arriba, creo que Nicolás Gil (Pasto) marcando a Jersson González hizo un gran partido, pero entre los nuestros se complementaron bien. Teníamos un plan con nuestros hombres arriba de poder presionar a los centrales de Pasto, que reiniciaban muy bien el juego. Luis Sandoval mejoró mucho para la segunda parte, porque empezó a encontrar espacios libre y tuvo las dos opciones más claras de gol que tuvimos nosotros".

¿Qué sensación le queda de este Medellín?

"Creo que siempre está el especto para mejorar, no nos podemos poner techo, en este tiempo he visto virtudes que el grupo puede tener, cambiar de estructura, jugar en distintos escenarios, así que esperamos que estos errores y derrota nos ayude a crecer para el futuro".