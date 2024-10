Alejandro Restrepo: "La verdad, debemos ser autocríticos; tenemos que mejorar mucho"

Minutos después de la victoria por 3-4, desde los doce pasos, contra el Junior, Alejandro Restrepo atendió a los medios de comunicación y analizar el pase de Medellín a los cuartos de final, en la Copa BetPlay 2024.

Enfatizando inicialmente en ser autocrítico y aceptar que no se jugó un buen partido, el estratega ‘poderoso’ también resaltó la valentía y fuerza mental de su equipo en cancha para sobreponerse ante todo: “La verdad esta noche tenemos que ser autocríticos, hablando del juego, perdíamos muy rápido la pelota, en situaciones donde el equipo venía mejorando, para este duelo con Junior el equipo no fluyó como grupo para hacer posesiones largas, para progresar en el juego con el balón, para generarle a ellos situación con el balón y en ese escenario ellos tienen muy buenos jugadores”.

“Junior tenía frescura, especialmente por las bandas con José Enamorado y Bryan Castrillón; tenía a Didier Moreno fresco, que en la mitad de la cancha él conoce el oficio y ellos aprovecharon cuando perdíamos pases y no estábamos precisos en las pérdidas, y ahí creo que fue donde en el juego, Junior nos pudo superar; después les vino muy bien la entrada de Yimmi Chará”, agregó Alejandro Restrepo, en la rueda de prensa postpartido.

*Otras declaraciones de Alejandro Restrepo:

¿Cuál es la conclusión que se saca del triunfo contra Junior?

“Tenemos que mejorar ahora, la clasificación significa mucho, la forma en que lo logramos, porque teníamos una ‘espina’ con lo que pasó en Copa Sudamericana, y ahora a trabajar fuerte, a recuperarnos porque estas semanas han sido así, termina un partido y ahora el más importante es el del domingo, para competir por la Liga y debemos enfocarnos en él”.

¿Cómo se encuentra el equipo mentalmente?

“Yo retomo las dos palabras de Éder Chaux, que son la fortaleza mental. Pero no solamente esta noche, sino que también el sábado que jugamos un partido importante en Liga contra Once Caldas, el líder; el equipo pudo levantarse del mal momento en Copa Sudamericana, a tan solo dos días de haber perdido ese partido, hemos sido muy fuertes. Adentro hemos sido autocrítico y hemos estado unidos, porque han sido días complicados, donde, seguramente, no se vive de la misma manera o con la misma alegría, pero esto nos está mostrando cosas, que hay que tener valentía en momentos así para ejecutar, no tener miedo a errar porque eso hacer parte del juego”.

¿Qué aspectos mejorar de cara al tramo final de la temporada?

“Somos conscientes que si queremos ser más dominantes en el juego, nos tiene que durar el balón, tenemos que progresar desde portería propia, consideramos que esa es la intención, pero también en cancha le jugador siente emociones que no se puede dejar de lado. La serie la habíamos abierto en casa y seguramente esos pensamientos empiezan a pasar ahí”.