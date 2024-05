Alexis García: "A mis jugadores los quiere todo el mundo, he trabajado más la cabeza, que los pies"

La Equidadtenía prácticamente el partido 'liquidado' contra Tolima en el estadio de Techo luego de un buen primer tiempo; no obstante, en la parte complementaria cometió errores en la parte posterior y el 'pijao' le dio la vuelta al marcador y terminó ganando 2-3.Tras el compromiso de la tercera fecha del Grupo B, Alexis García compareció en rueda de prensa.

De entrada, al técnico de los 'aseguradores' le consultaron por el resultado final y ante ello, García no dudó en responder que se equivocó en los cambios y lamentó que el duelo contra los tolimenses lo perdieron en acciones puntuales del partido.

"A mis jugadores les perdono todo, esto es fútbol. No es fácil, son jóvenes inexpertos, si ustedes vieran los entrenamientos, esos goles fueron entrenados para evitarlo. Son errores de concentración, de vivir el juego, no es fácil para chicos que creo que es primera vez que juegan finales, sobre todos los centrales, pero creo que el primer equivocado fui yo", analizó.

A renglón seguido, Alexis García aseguró que "los cambios no fueron buenos, no dieron resultados, por el contrario, desmejoraron el nivel del juego del equipo. Aspiraba a tener más recuperación y manejo, pero la verdad me equivoqué con los cambios y lo asumo. El partido lo perdemos en la cancha en jugadas puntuales. No fue lo que yo esperaba y el juego se nos fue".

Publicidad

En otra frase que llamó la atención del estratega chocoano fue que para estas instancias finales de la Liga Betplay ha tenido que trabajarle "más la cabeza que los pies" a sus jugadores.

Otras declaraciones de Alexis García:

Publicidad

*Lo que más ha tenido que trabajar en esta fase final...

"De las cosas que más he tenido que trabajar en este equipo para esta final ha sido la cabeza y el corazón de los jugadores, por toda la cantidad de noticias; mis jugadores se volvieron demasiado importantes, los quiere todo el mundo, los compran a uno y al otro, y eso desenfoca. Me ha tocado trabajar más la cabeza, que los pies. Ahora con la derrota tocará volver a recordarles que son buenos jugadores y que han hecho cosas muy buenas y que en quince días no pueden olvidar lo que han hecho en el semestre".

los jugadores de La Equidad festejan uno de los goles que le marcaron al Tolima, en Techo. Foto: Colprensa

*Los errores en la derrota contra Tolima

"No ganamos en los duelos, el segundo tiempo perdimos todos los duelos y por eso Tolima nos sometió y nos metió en un bloque demasiado bajo, después del minuto quince, con los cambios, tratamos de tener contención y contratacarlos, pero no la tuvimos; ahí perdimos los papales y Tolima nos superó".

Publicidad

*Lo que destaca de sus jugadores, pese a la caída

"Rescato de mis jugadores muchas cosas, estamos enfrentando al Tolima y los cambios de ellos, y los cambios de La Equidad con muy buenos jugadores, pero chicos, las armas son distintas, pero el equipo los superó en la mayoría del partido y yo rescato el fútbol que exhibieron en la primera parte y eso es para saber que lo único que tenemos que mejorar es en algunos aspectos, sobre todo defensivos y con la pelota mantener lo que hicimos en la primera parte".