Alfredo Arias, DT del Cali, estalló tras juego en Techo: vean el reclamo

Deportivo Cali sumó su primera derrota en la Liga Betplay I-2025 tras caer en el Metropolitano de Techo con Fortaleza, que con un tanto de gran factura de Santiago Cuero se quedó con los tres puntos contra los 'azucareros'.

El encuentro se desequilibró sobre el final, ya que Deportivo Cali se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Emiliano Rodríguez, que goleó con la cabeza a Yesid Díaz.

La molestia de Arias con los periodistas

Durante la rueda de prensa posterior al juego en Techo, Alfredo Arias se refirió a la actuación de sus dirigidos contra los 'amix', por la tercera fecha del rentado local. No obstante, el estratega mandó a callar a un grupo de periodistas.

"No voy a seguir hablando hasta que no se callen, si van a seguir todos allá atrás mejor me voy. Una falta de respeto que yo los escucho cuando ustedes hablan", dijo Alfredo Arias, que se mostró bastante molesto con la situación.

Se enojó el profe Arias con los periodistas en Techo.... pic.twitter.com/zF3pvnGN6E — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) February 10, 2025

Otras declaraciones de Alfredo Arias tras la derrota contra Fortaleza

"Pagamos caro errar las oportunidades que tuvimos. Vinimos a plantear un partido de igual a igual con un equipo que sabemos que en casa se hace fuerte, juega bien (…) planteamos un partido de igual a igual, muy conforme con lo que dio mi equipo", expresó Alfredo Arias.

A pesar de la derrota, el entrenador uruguayo destacó a Fortaleza, que se quedó con la victoria: "Estábamos mejor, tuvimos más chances de gol, el rival remató dos veces al arco, pero bueno, premio a la efectividad de ellos y felicitarlos porque es un buen equipo, juega bien al fútbol".

En cuanto al arbitraje, Alfredo Arias se le vio bastante inconforme, aunque prefirió no extenderse en el tema: "No quiero hablar mucho de lo que el arbitraje y si me enfoco en el juego".

Y agregó: Una vea que inicia el campeonato, mis jugadores son los mejores. No entro en el ese análisis si la nómina está completa o no (…) considero que tengo un grupo de jugadores muy buenos y que vamos a seguir compitiendo partido a partido y vamos a seguir mejorando. Perder como perdimos hoy me da más tranquilidad que ganar puntos cuando no lo merecés".

Deportivo Cali volverá a tener acción por Liga BetPlay el viernes 14 de febrero cuando reciba en su estadio al Atlético Bucaramanga. El encuentro entre 'azucareros' y 'leopardos' está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de televisión cerrada.