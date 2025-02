Alfredo Arias: "El Cali cumplió, es un pasito más, chiquito; pero estamos en lo que queremos"

Alfredo Arias, director técnico del Deportivo Cali, dejó sus impresiones en rueda de prensaluego del triunfo 1-0 de sus dirigidos frente a Envigado en el marco de la segunda jornada de la Liga Betplay I-2025.

El timonel uruguayo, pese a que su equipo se llevó los tres puntos, aseveró que deben mejorar un poco más en la definición.

"Fuimos superiores en todas las variables que nos importan, el primer tiempo fue avasallador en la superioridad, pero el pecado está en no convertir, entonces entramos en el segundo tiempo y aunque el rival no nos atacaba, igual defendía, nosotros empezamos a estar imprecisos, la imprecisión viene por muchas cosas, empezaron a ponerse nerviosos por no concretar el gol. Lo bueno es que Emiliano se iluminó y nos da un triunfo que en definitiva para toda esa gente que vino, que es lo que importaba", analizó de entrada.

Adicional, Alfredo Arias tuvo algunas palabras para los 'naranjas' que complicaron a su escuadra, sobre todo en la segunda parte en el estadio de Palmaseca. Reconoció que fue un duelo de seis puntos.

Celebración del Deportivo Cali, en la Liga Betplay. Colprensa.

"Nosotros no podíamos fallar, creo que el equipo cumplió, es un pasito más, chiquito, pero estamos en lo que queremos. Tendremos que mejorar lo que nos pasó en el segundo tiempo, por momentos. Sin duda un partido de seis puntos, pero como siempre digo, el rival juega. Envigado tiene tiempo, hacer en el segundo tiempo un juego muy digno, sino lo vencés en la jugadas que tenés, te puede complicar; te jugaba entre líneas. El equipo y la gente mereció el triunfo sin ninguna duda", precisó.

En cuanto a los aspectados por corregir, el DT de los 'azucareros' aseveró que "entrenando se va a ir mejorando, creo que debemos seguir entrenando la táctica fija. Siempre hay que trabajar, tenemos que recuperar los jugadores que terminaron algo fatigados. Hay están los tres puntos importantes que se consiguieron".

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

- Juan Sebastián Quintero y Fabián Viáfara

Los dos jugadores que salieron lo hicieron por fatigas musculares, los dos pidieron el cambio. Quintero antes de llegar al vestuario, antes de culminar el primer tiempo, le pregunté porque vimos que estaba estirando y dijo que terminaba el primer tiempo y después tuvo que salir. Y Viáfara creo que estaba antes y aguantó hasta donde pudo; ojalá que para la próxima semana ya los tengamos.

- ¿Qué Cali es el que quiere ver?

"El Cali que queremos ver es el primer tiempo contra Emelec (partido de preparación) y el de hoy, me refiero al local, acá en casa. De visita iremos plateando los partidos de acuerdo al rival, de cómo lleguen nuestro jugadores, pero intentaremos traernos los tres puntos como lo intentamos con Junior".

- Cuándo va a ser campeón en el FPC...

"Procuraremos ir paso a paso, el primer destino es entrar a los ocho, después no darán la visa para entrar a los cuadrangulares y de ganar el cuadrangular que nos toque. Sí entreno todos los días para poder ganar".