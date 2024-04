Alfredo Arias: "Le ganamos a un muy buen equipo, tengo jugadores muy valientes"

Independiente Medellínhizo un buen planteamiento en el campo de juego y además fue certero en la ofensiva. Esas cualidades, le sirvieron al elenco entrenado por Alfredo Arias para vencer 1-2 a La Equidad, en el estadio de Techo, en juego válido por la fecha 13 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.

Los puntos obtenidos, a su vez, le permitieron al 'poderoso de la montaña' llegar a 18 unidades y parcialmente cierran el grupo de los ocho. Tras la victoria, el DT del rojo paisa compareció en rueda de prensa y habló del desempeño de sus jugadores. De entrada, Arias expresó que el triunfo se debió a sus futbolistas.

"Sí, es verdad que dije hace un par de semanas eso (de que íbamos a estar dentro de los ocho), ¿a qué se debe', A que tengo jugadores muy valientes, tengo un muy buen plantel, que solo faltan que nos conozcamos un poco más; nos hemos ido conocido sobre la marcha. Tengo un buen plantel, que hoy (viernes) sacamos un resultado ante un rival que enaltece nuestro triunfo, un rival que siempre fue al frente e intentó jugar; creo que llevaba varias fechas invicto. La Equidad es un rival muy seguro, le planteamos un partido inteligente, pero sobre todo gracias a mis jugadores", analizó de entrada el timonel del Medellín.

La Equidadllevaba un total de 23 partidos invictos en condición de local, algo que sin duda enalteció un poco más el triunfo del DIM. Alfredo Arias destacó las cualidades de la escuadra 'aseguradora'.

"Lo primero que necesitábamos era no ponernos en desventaja y eso lo teníamos que corregir, por suerte creo que salimos aplicados; el primer gol sin duda que ayuda a después defender más concentrados. En el segundo tiempo tampoco renunciamos a atacar; le pusimos jugadores rápidos, no pudimos hacer otro gol, pero tuvimos un par de chanches. El fútbol es de los jugadores, acá lo importante siempre son ellos, le ganamos a un muy buen equipo, que lleva muy buen proceso ; un equipo que admiro muchísimo desde la manera en qué juega, saca de jugadores; me saco el sombrero", agregó.

Medellín se impuso a La Equidad en el estadio de Techo, en juego de la fecha 13 de la Liga I-2024. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

*Las dos competencias a enfrentar: la Copa Sudamericana y la Liga colombiana

"Sin duda que queremos ir por las dos cosas, como todos los que entramos en una competencia internacional. Tendríamos que ver sobre la marcha qué priorizamos o qué jugadores más descansados pueden jugar una u otra competencia, pero tengo una gran ventaja, tengo jugadores valientes".

*El reto del Medellín:

"El principal reto nuestro es seguir mejorando el juego. Debemos seguir en esa tónica de mejorar el juego, y el juego, como digo, es integral, defender desde adelante bien, construir desde atrás mejor; no recibir goles en los primeros minutos y vayamos donde vayamos buscar los tres puntos. La Equidad lo hizo bien y sé lo que debe sentir el 'profe' Alexis (García)".

¿Por qué a los equipos que estuvieron en los ocho el semestre pasado, les ha costado este semestre?

"Ojalá quienes organizan las competencias, ojo no es una queja es un análisis, que puedan organizar las fechas para que, lo que para mí no es casualidad, sino causalidad, se dé muchas veces. Se ha dado en los anteriores años, aquellos equipos que han ido bien un semestre y que logran competir internacionalmente, el siguiente semestre sufren; esos planteles quedan con vacaciones muy cortas y por consiguiente se achica el margen de hacer una pretemporada".