"Lamine Yamal no es el mejor jugador del mundo, por ahí si acaso es el tercero"

El Estadio Olímpico Lluís Companys fue testigo de un partidazo en la ida de la semifinal de la UEFA Champions League, donde Barcelona e Inter de Milán protagonizaron un espectacular empate 3-3, dejando goles, emociones y actuaciones memorables. Uno de los nombres propios de la noche fue, sin duda, Lamine Yamal . El joven extremo de 17 años volvió a demostrar por qué es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial.

El encuentro tuvo de todo: Marcus Thuram y Denzel Dumfries anotaron para el equipo italiano, mientras que Ferran Torres, un autogol del arquero Yan Sommer y una gran definición de Lamine Yamal firmaron los tantos del conjunto azulgrana. Más allá de su gol, Yamal fue un constante dolor de cabeza para la defensa del Inter, especialmente para Federico Dimarco, a quien desbordó en repetidas ocasiones.

Marcus Thuram y sus polémicas declaraciones sobre Lamine Yamal

Marcus Thuram AFP

La actuación de Yamal encendió rápidamente el debate sobre su estatus en el fútbol actual. Algunos se atrevieron a colocarlo ya entre los mejores jugadores del mundo por su capacidad para desequilibrar, su velocidad, su desparpajo y su influencia en un partido de semejante magnitud.

Sin embargo, Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, no tardó en dejar unas declaraciones polémicas tras ser consultado sobre este tema. “¿Si es Yamal el mejor jugador del mundo? No, para nada. El mejor jugador del mundo es francés y el segundo mejor jugador también es francés. Son Ousmane (Dembélé) y Kylian (Mbappé)”, afirmó Thuram en diálogo con 'Canal+', sin especificar cuál de los dos ocupa el primer lugar. Eso sí, con una sonrisa, agregó: “Yamal es, quizás, el tercero”.

Thuram también se refirió a la complicada noche que tuvo su compañero Dimarco ante el joven atacante culé. “Animé a Dimarco, le dije que era normal que Yamal pasara, que siempre lo haría, hiciéramos lo que hiciéramos, pero que no debíamos rendirnos y seguir agotándolo. No puedes parar a jugadores así solo, puedes hacerlo en equipo. ¿Con dos? Quizás necesites a once jugadores”, bromeó el delantero francés.

La semifinal de vuelta promete ser otro escenario de alto voltaje, donde todas las miradas estarán nuevamente sobre Lamine Yamal, el chico que, a los 17 años, ya compite de tú a tú con los grandes del fútbol europeo.