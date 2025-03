James Rodríguez dio pistas sobre su retiro: "Juego cada partido como si fuera el último"

James Rodríguez ha vuelto a ser noticia tras sus recientes declaraciones en el programa ‘Los amigos de Edu’, donde abordó varios temas relacionados con su carrera y su posible retiro del fútbol profesional. El mediocampista colombiano confesó que es consciente de que el final de su carrera está cada vez más cerca y que ya ha comenzado a reflexionar sobre su futuro en el deporte.

Durante la entrevista, Rodríguez expresó la emoción y la pasión que siente cada vez que entra al campo, especialmente en el momento de los actos protocolarios antes de cada partido:

"Antes de salir a los himnos, ahí es cuando más me gusta. Sientes esa presión y esa cosa que no vas a sentir cuando ya acabes el fútbol. Sé que cuando acabe el fútbol voy a extrañar mucho eso. Por eso ahora cada partido que juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca", comentó el futbolista.

El periodista español Edu Aguirre, conductor del programa, le preguntó si ya estaba considerando seriamente su retiro. En respuesta, James reveló que tiene una fecha en mente para tomar una decisión más concreta: el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Según él, ese torneo será determinante para definir si continúa su carrera por un tiempo más o si se despide del fútbol profesional.

"Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver. Si me siento bien, sigo un año más, o dos. Si no, no…", mencionó el colombiano.

James Rodríguez ya se unió a la concentración de Colombia en Brasil. Foto redes de la Selección Colombia

Sin embargo, hay un factor clave en su decisión: su hija Salomé. James confesó que su hija juega un papel fundamental en su carrera y que, según sus palabras, ella lo anima a seguir jugando por muchos años más. "Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice, 'papá, hasta los 39 tienes que jugar'. Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar. Si yo le digo a mi hija en dos años, luego de la Copa del Mundo, ya no juego más al fútbol, me va a matar. Por ella me lo pensaría", explicó Rodríguez.

Las palabras de James han generado diversas reacciones entre los aficionados y expertos del fútbol, quienes especulan sobre cuánto tiempo más podrá mantenerse en la élite del deporte. Lo cierto es que su talento y experiencia siguen siendo valiosos, y su participación en el próximo Mundial podría marcar el punto de inflexión en su carrera.