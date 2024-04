Alfredo Arias: "Nosotros no estamos eliminados; estamos más 'vivos' que nunca y vamos por todo"

Luego de igualar por 2-2 con Atlético Nacional, Alfredo Arias habló en rueda de prensa y manifestó su deseo de clasificación, afirmando que el 'poderoso' todavía está con 'vida' y se van a aferrar a todas las posibilidades numéricas que existan.

“Jugamos un clásico y un clásico se juega de esa manera, hasta el último minuto; no nos rendimos, iniciamos ganando y creo que pudimos haber tenido la segunda opción en algunas que tuvimos, pero el rival también juega e hizo un muy buen partido. Es un resultado justo si miramos el desarrollo del partido. El aliciente de ellos era no perder otra vez”, indicó de manera inicial el entrenador de Independiente Medellín.

Sumado a eso, el estratega uruguayo confesó en rueda de prensa que todavía hay posibilidades e irán en busca del cupo a los ocho clasificados en la última jornada: “Nosotros no estamos eliminados, ahora ya no dependemos de nosotros, pero no estamos eliminados. Debemos enfocarnos en lo que viene, que es la Copa Sudamericana, y luego miraremos lo que viene después.

Medellín vs. Nacional, en duelo por la Liga Betplay I-2024. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones de Alfredo Arias:

Publicidad

¿Qué análisis queda del encuentro?

"No tengo ninguna duda de que el equipo está cansado, lo sé desde hace varias fechas. Desde el fixture te toca, a veces las salidas son las más lejanas y duras y se juntó en este semestre. Pero mis jugadores me demuestran todos los días que ponen un poco más y que podemos ir por todo. Hemos ido repartiendo cargas y alternando el grupo de jugadores; nosotros estamos más vivos que nunca y vamos a luchar por ese derecho y privilegio”.

¿Por qué costó mantener la ventaja parcial?

“Nosotros cometimos un error para darle la confianza y ánimo a ellos de poder seguir. En salida vamos a cometer errores, tenemos jugadores jóvenes, lo importante es lo podamos aceptar y que podamos darle la confianza a los jugadores que responden muy bien. Después que se puso en ventaja, Nacional cerró muy bien los espacios, nosotros hasta ahí habíamos prevalecido en recuperar la pelota lejos de nuestro arco, como en la creación, pero comenzamos a cometer errores. El primer gol de ellos viene de un error nuestro y desde el segundo gol jugaron mucho mejor que nosotros”.

Acción de juego en el duelo entre Medellín vs. Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

Publicidad

La doble competencia…

“Cuando iba a comenzar la Sudamericana, yo les dije a mis jugadores que íbamos a tener que optar por uno u otro certamen, si los resultados no nos sacan antes de alguno, porque era duro. Pero es un privilegio estar en Medellín y yo trato de estar a la altura”.