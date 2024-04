Pablo Repetto: "Si Ceppelini se tira, hay que suspender el partido Nacional vs. Medellín"

"Destacar lo de los jugadores nuestros, porque si Ceppelini se tira hay que suspender el partido, y ganábamos los puntos. Y en todo momento quisimos jugar y le tiraron de todo dos veces, eso fue lo triste de hoy". Esas fueron las palabras de Pablo Reppeto, técnico de Nacional, en la rueda de prensa posterior al empate 2-2 de este domingo con Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, en las que hizo de referencia al hecho de violencia en contra del volante de los 'verdolagas'.

"Comenzó una fiesta, es mi primer clásico, que creo que motiva a todos, pero lamentablemente pasó lo que pasó en el último tramo del partido. No sé si Ceppellini estaba lastimado o no", agregó el timonel del conjunto 'verdolaga'.

¿Qué más dijo Repetto sobre la situación con Pablo Cepellini?

"Que no pasó a mayores pero puede pasar, no tenemos que esperar que pase, Destacar lo de los jugadores nuestros que siempre quisieron jugar. Independiente que ya haya recibido un proyectil, que lo imposibilita, porque te limita. Un golpe es algo que te intimida y te limita en tu rendimiento, ojalá que no vuelva a pasar".

Pablo Ceppelini, jugador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

Más allá de lo sucedido, el árbitro central del compromiso, Wilmar Roldán, esperó unos instantes y permitió que siguiera el tramo final del clásico entre los dos clubes más representativos de Antioquia.

Otras declaraciones de Pablo Repetto:

*Su análisis del partido

"Son de esos goles raros y más en la primera jugada del partido, en un clásico es un golpe muy duro y más que veníamos de haber sufrido una derrota. Rescatar que el equipo, a pesar de ese gol, el equipo tomó el protagonismo y a partir de eso, logramos irnos en ventaja en un primer tiempo que merecimos ir ganado. En el segundo tiempo, sabíamos que iban a arriesgar, parecía que el partido estaba controlado, y nosotros esperábamos en las transiciones rápidas marcar otro gol, pero llega el empate que nos deja ganar tres puntos".

*La actualidad de Emilio Aristizábal

Es un jugador joven con una gran protección y que ha demostrado que está a la altura del equipo, que se entrega, que por diferente motivos no le ha entrado, pero es uno de los proyectos importantes que tiene el club.

*El cambio de Jefferson Duque:

"Duque nos manifestó que estaba con una molestia en el tobillo y también tenía amarilla. También venía de una inactividad, por eso la salida de él y también con Mantilla, intentamos dar frescura".

*Lo que viene para el futuro del equipo

"El tema del futuro estamos evaluando y tenemos una idea, los días nos van dando un panorama para lo que vamos a buscar para el campeonato".