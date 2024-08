Alfredo Arias y un llamado a la calma, tras caer 2-0 con el Cali: "Hemos salido de peores"

Luego de caer por 2-0 frente al Deportivo Cali, en el estadio Palmaseca, Alfredo Arias ‘dio la cara’ en rueda de prensa e hizo un llamado a la calma, pues él ya ha estado en este tipo de situaciones y de todas las ha sacado adelante.

No obstante, el entrenador de Medellín fue autocrítico y reconoció que perdió bien contra el ‘azucarero’: “Creo que nos ganaron bien, es el sentimiento que tengo de un equipo que salió a jugarse la vida y en ese sentido, aunque el gol lo encuentran en el descuento de la primera parte, nosotros no habíamos podido hacer nuestro juego; hicimos cambios, habíamos cambiado para este partido con mucho de los muchachos que habían llegado, pero todavía no nos encontramos en los relacionamientos, en el juego que normalmente hacemos, mi comentario es que nos ganaron bien”.

“Quizá el segundo gol es porque quemamos los últimos cartuchos y dejamos muchos jugadores arriba, abajo perdimos una pelota y bueno, pero nos ganaron bien”, complementó Alfredo Arias, además de agregar que desde ya se sentará con su grupo para analizar qué realmente fue lo qué pasó.

“Habrá que volver a ver el partido y hablar con mis jugadores, saber qué sintieron, por qué pasó eso, a veces el análisis pasa por realmente reconocer que jugamos mal y que Cali mostró en cancha lo que había que poner, ellos necesitan los puntos de cualquier manera, salieron a jugarse la vida y bueno, se llevaron los tres puntos porque no supimos hacer frente a eso”, complemento el estratega ‘poderoso’.

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Medellín, por la Liga BetPlay II-2024. Foto: X del Cali.

*Otras declaraciones de Alfredo Arias:

¿Qué le costó a Medellín en el partido?

“Perdimos duelos, desde el primero al último los perdimos todos, hay que recomponer, tenemos un tiempo para fortalecer un poquito a los que han llegado sobre la marcha, hemos creído que han podido hacerlo, pero no se han encontrado, no se conocen todavía bien y se ve que eso es lo que está pasando, pienso yo. Tenemos diez días para el partido de Sudamericana y ahí nos jugamos la vida, hay que jugarlo como no hicimos hoy (domingo)”.

¿Cómo le ganó el Cali a este Medellín?

“El Deportivo Cali lo que hizo fue jugar a las transiciones; no las sufrimos tanto, más allá de que había que correr hacia atrás. Ellos tuvieron más chances y remates en el primer tiempo que en el segundo. Sí afecta que el arquero titular tuviera que salir. Nos pudo costar que había que evaluar que Éder Chaux ya estaba lesionado y tenía que haber salido”.

¿Qué rescatar del grupo?

“Yo rescato que sé que mis jugadores han salido de peores situaciones, una derrota en cancha del Cali también puede pasar, de hecho, Medellín hace cinco partidos que no ganaba acá, nosotros habíamos venido una vez y habíamos empatado con un jugador menos 2-2, pero las estadísticas dicen que no ha sido nunca fácil para Medellín acá en Cali. Uno quiere ganar siempre y quiere competir mejor, pero nos enfrentamos a un rival que hicieron mejor las cosas; lo mereció porque estaba haciendo los méritos. Hemos salido de peores situaciones, conozco a mis jugadores”.