🔴 América vs. Nacional, EN VIVO; minuto a minuto del clásico de la Liga BetPlay ll-2025

¿En dónde ver en 📺 y 🌐?
El compromiso entre América y Nacional será trasmitido a través de la señal cerrada de televisión y podrá seguir el minuto a minuto desde el portal de Gol Caracol https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
El encuentro se jugará en el Pascual Guerrero de la Cali.
El encuentro entre América y Nacional, está programado para las 6:20 p. m. (hora colombiana).
Por la fecha 8 de la Liga BetPlay ll-2025, América de Cali se medirá con Atlético Nacional.