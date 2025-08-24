Publicidad

MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
🔴 América vs. Nacional, EN VIVO; minuto a minuto del clásico de la Liga BetPlay ll-2025
EN VIVO

🔴 América vs. Nacional, EN VIVO; minuto a minuto del clásico de la Liga BetPlay ll-2025

Los dirigidos por Diego Raimondi buscan salir del mal momento en la renta local, mientras que los 'verdolagas' intentan dejar atrás la eliminación de la Copa Libertadores.

Por: Javier García
|
Javier García
Actualizado agosto 24, 2025 04:07 p. m.
REFRESCAR
  • 04:07 p. m.
    ¿En dónde ver en 📺 y 🌐?

    El compromiso entre América y Nacional será trasmitido a través de la señal cerrada de televisión y podrá seguir el minuto a minuto desde el portal de Gol Caracol https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 04:05 p. m.
    ¿En qué estadio 🏟 se jugará el partido?

    El encuentro se jugará en el Pascual Guerrero de la Cali.

  • 04:03 p. m.
    ¿A qué hora🕜 se jugará el partido?

    El encuentro entre América y Nacional, está programado para las 6:20 p. m. (hora colombiana).

  • 04:01 p. m.
    👋🏻Bienvenidos al partido de la Liga BetPlay ll-2025 👋🏻

    Por la fecha 8 de la Liga BetPlay ll-2025, América de Cali se medirá con Atlético Nacional.