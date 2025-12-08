🔴 América vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto partido grupo A Liga BetPlay 2025-II

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/mwudK4Cwq5— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 7, 2025
- 03:35 p. m. - América vs Nacional🔥 CONVOCADOS y BAJAS de Atlético Nacional
- 03:34 p. m. - América vs Nacional👎 Las BAJAS del América de Cali
- 03:33 p. m. - América vs Nacional🔥 CONVOCADOS del América contra Nacional
📋 Los convocados por el profe David González para enfrentar a Atlético Nacional en el Pascual. 🇦🇹 pic.twitter.com/G45GIiFHtN— América de Cali (@AmericadeCali) December 8, 2025
- 03:33 p. m. - El Grupo A de cuadrangulares🔴 Cómo está la tabla de posiciones del grupo A
1. Junior - 11 puntos (+3 diferencia de gol)
2. Nacional - 8 puntos (+1 diferencia de gol)
3. América - 5 puntos (-1 diferencia de gol)
4. Medellín - 2 puntos (-3 diferencia de gol)
- 03:31 p. m. - Nacional busca ir a la final🚨 ¿Cómo clasifica Atlético Nacional a la final?
Deberá ganarle a América, esperar que Junior pierda con el DIM, y de paso estar pendiente a la diferencia de goles.
- 03:30 p. m. - América vs Nacional hoy🕛 ¿A qué hora y dónde ver por TV EN VIVO?
Desde las 5:15 p.m. se jugará en el Pascual Guerrero (Cali). La transmisión será de Win S.
- 03:29 p. m. - América vs Nacional🔴 Hay clásico en el Fútbol Colombiano
Qué partidazo se nos viene, con Nacional buscando la victoria y de paso el cupo a la final.
Publicidad