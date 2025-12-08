Síguenos en:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 América vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto partido grupo A Liga BetPlay 2025-II
EN VIVO

🔴 América vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto partido grupo A Liga BetPlay 2025-II

Este lunes 8 de diciembre se conocerá al otro finalista del fútbol colombiano, con Atlético Nacional y Junior de Barranquilla luchando por ese cupo. Se define el grupo A de los cuadrangulares.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 8 de dic, 2025
Acción de juego del partido entre Atlético Nacional y América
Foto: Colprensa
REFRESCAR
  • 03:35 p. m. - América vs Nacional
    🔥 CONVOCADOS y BAJAS de Atlético Nacional

  • 03:34 p. m. - América vs Nacional
    👎 Las BAJAS del América de Cali

  • 03:33 p. m. - América vs Nacional
    🔥 CONVOCADOS del América contra Nacional

  • 03:33 p. m. - El Grupo A de cuadrangulares
    🔴 Cómo está la tabla de posiciones del grupo A

    1. Junior - 11 puntos (+3 diferencia de gol)
    2. Nacional - 8 puntos (+1 diferencia de gol)
    3. América - 5 puntos (-1 diferencia de gol)
    4. Medellín - 2 puntos (-3 diferencia de gol)

  • 03:31 p. m. - Nacional busca ir a la final
    🚨 ¿Cómo clasifica Atlético Nacional a la final?

    Deberá ganarle a América, esperar que Junior pierda con el DIM, y de paso estar pendiente a la diferencia de goles.

  • 03:30 p. m. - América vs Nacional hoy
    🕛 ¿A qué hora y dónde ver por TV EN VIVO?

    Desde las 5:15 p.m. se jugará en el Pascual Guerrero (Cali). La transmisión será de Win S.

  • 03:29 p. m. - América vs Nacional
    🔴 Hay clásico en el Fútbol Colombiano

    Qué partidazo se nos viene, con Nacional buscando la victoria y de paso el cupo a la final.

