Andrés Cadavid: "Llaneros es el equipo que ha demostrado que merece estar en la A"

Este jueves, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, Unión Magdalena recibirá aLlaneros por el partido de ida de la final del Torneo Betplay 2024 II. Por eso, en Gol Caracol hablamos con Andrés Cadavid , uno de los jugadores más experimentados del conjunto de Villavicencio, sobre este importante duelo y la ilusión de ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano.

Con 38 años, tiene un amplio recorrido en el balompié de nuestro país. El defensor supo brillar en Millonarios e Independiente Medellín y es una de las fichas claves de Llaneros. Por eso, Cadavid es nuestro invitado en 'Historias de la B '.

Andrés Cadavid, defensor de Llaneros. Llaneros en 'X'.

Llaneros ya ha estado cerca de ascender, ¿qué hacer ahora para lograrlo?

"Estamos preparados, tratando de hacer nuestro estilo de juego, un trabajo muy concienzudo de todo lo que se ha manejado. A nivel del profe, a nivel táctico, también ya está más afinado todo lo que él ha mostrado, todo lo que trae. Es un proyecto desde hace ya tiempo con diferentes técnicos que han hecho una buena sinergia a los compañeros y de esta manera creo que se ha demostrado que Llaneros es un equipo que debe estar en la A".

Cuando fichó por Llaneros, ¿se imaginó tener esta oportunidad de ascender a Primera División?

"Fueron campeones el primer semestre y por eso tomé la decisión de venir acá. Para subir a Llaneros a la primera categoría. Tenía cuatro equipos de la A, con los cuales estaba en conversaciones, pero al ver ese proyecto, lo que me plantearon, la forma en que me sedujo de quedar campeón de la B, lo que me falta de todo lo que se juega en Colombia. Era un reto y veía un equipo sólido y con mucha hambre y ganas de así lograrlo. Aquí estamos muy humildes, con los pies en la tierra, entendiendo que vamos a jugar una final que empieza el jueves y que queremos lograrla sabiendo que hay un equipo duro al frente"

La polémica de la Dimayor sobre los caminos para ascender, ¿han generado presión o han desconcentrado a Llaneros?

"A nosotros no nos maneja ni nos da presión porque de una u otra manera hemos demostrado que el equipo está para estar ya en la A. Se ha hecho un excelente trabajo, los números dan resultado de lo que es esta familia, de lo que ha logrado, de lo que quiere seguir logrando. Estamos en un torneo donde la idea es quedar campeones, pero, si hay un equipo que merece estar en la A, por los puntos, por cuestión de reclasificación, por haber quedado el primer torneo campeón, es Llaneros. Gracias a Dios en este momento ya con todas las interpretaciones que se han dado, tenemos tres opciones y eso demuestra también que es un equipo que está fuerte".

Usted es un jugador con mucha experiencia en el fútbol colombiano, ¿cómo ha aportado eso en el equipo?

"Cuando llegué me encontré con jugadores que entendían ya lo que era el fútbol de la B, entendían de qué manera se puede hacer sinergia para poder lograr estar en la A, entendía que hay jugadores que no necesitan pasar por A para salir del país porque hay compañeros que están en un alto nivel. Al eso mi experiencia y al yo adaptarme al equipo creo que el equipo me pedía manejar esos impulsos, esos impulsos y atajos que de pronto en un partido se pueden lograr. Hace de cuenta cómo se ve la motivación y la disciplina. La motivación sube, baja, sube, baja, pasa a la línea de cero y la disciplina cuando la motivación va bajando hace una regulación y no deja que baje mucho para así siempre lograr el objetivo. Hay compañeros que se motivan, se desmotivan, de pronto en momentos de afugias creen que no se puede lograr o de otra manera también se distraen. Y ahí es donde tiene que llegar uno y poner ese punto de equilibrio, tomar conciencia, hacer un clip en medio del partido, que se den cuenta de lo que nos estamos jugando y de esa manera que vuelvan otra vez a hacer lo que necesitamos y todo lo que el grupo necesita para que sigan desarrollando ese potencial y todos los buenos jugadores que son".