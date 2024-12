Andrés 'Pecoso' Correa y la clave del título de Unión Magdalena en el Torneo BetPlay II-2024

Unión Magdalena lo consiguió. El pasado martes 3 de diciembre, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, gritó campeón del Torneo BetPlay II-2024 , tras ganar 4-0 en la ida y empatar 1-1 en el juego de vuelta. Por eso, las reacciones no se han hecho esperar y quien habló, en esta ocasión, fue Andrés 'Pecoso' Correa, contando cómo se construyó el camino que los tiene soñando con ascender.

¿Qué sensaciones hay en este momento?

"Ahorita, muy tranquilo, diferentes a las de ayer (martes 3 de diciembre), por lo que habíamos conseguido, pero ya más tranquilo, pensando en el objetivo mayoritario que es el ascenso, así que se va con calma y ganas obviamente de poder triunfar y que podamos conseguir este maravilloso ascenso".

¿Dónde estuvo la clave para lograr el ascenso?

"No puedo dejar de mencionar el primer semestre también con el profesor Álvaro Hernández. Esto fue un conjunto de muchas cosas buenas. La base que se dejó desde el semestre pasado, luego con el trabajo del profesor Pinto, que nos favoreció mucho ese sistema para conseguir el objetivo, la exigencia, ser más contundentes. Esas cosas lo marcan a uno y dice que hay que exigirse más. Si quieres cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Eso lo plasmamos y gracias a Dios pudimos sacar muy buenos resultados: el campeonato del segundo semestre del Torneo de la B".

Andrés 'Pecoso' Correa, capitán del Unión Magdalena. Unión Magdalena.

¿De qué sirvió su amplia experiencia?

"Disfrutar, ser un apasionado de la profesión, pegármele a los referentes, copiarles lo bueno, ver sus formas de vida, esas cosas me ayudaron mucho a tener bases. Eso me sirvió y lo fui llevando y poniéndolo en práctica. Por eso, las buenas actuaciones en los diferentes equipos donde he estado. Desde que llegué a Unión Magdalena, fue una apuesta y bonito porque estaba pensando más en el tema de mi retiro, por como terminó el 2023 y cómo salí de Once Caldas. Entrené en Envigado y no se dio allí, pero Unión me abrió las puertas y arribé con ganas, ilusión de volver a empezar. Porque hablaban de retroceso y, para mí, fue impulso. Pude aportar mi experiencia y darlo todo".

¿Por qué dudaba de seguir jugando?

"Muchas cosas se hablaron, pero, al final, solo importa lo que se hace y demuestra. Desde que se empezó este proceso, se fue claro con los objetivos que se tenían, los premios, en fin. Todo estaba pactado y definido. No había por qué volver a tocar ciertos temas. Me acuerdo de que me enviaron cosas, donde el señor Fabio Poveda había mencionado cosas que no eran y sin conocimiento. Lo que dijeron, nada era cierto. Generalmente, creen que las personas de más edad son las responsables de ciertas cosas, pero no es así. Es el precio de liderar y ahí se conocen los buenos líderes".