Jorge Luis Pinto y el "problema delicado" en Unión Magdalena, a pesar de golear a Llaneros

Unión Magdalena venció 4-0 a Llaneros en la final de ida del Torneo BetPlay 2024-II, en la noche de jueves, y aunque todos los hinchas están felices con el rendimiento del equipo, el técnico Jorge Luis Pinto está molesto y preocupado con algo que sucedió luego de ese categórico triunfo en el estadio Sierra Nevada.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el propio entrenador no solo habló del proceso que tiene ‘volando’ al conjunto del ‘ciclón bananero’, sino también de algo “delicado” que habría ocurrido en las últimas horas y que lo dejó hasta “sin ganas de entrenar”.

Jorge Luis Pinto y el problema tras Unión Magdalena 4-0 Llaneros

Cuando en el espacio radial le preguntaron cómo sería la preparación del duelo de vuelta de la final de la Primera B del fútbol colombiano, sorprendió mostrándose enojado y ‘golpeado’ por algo que sucedió con sus jugadores.

“Ahorita tengo la cabeza mal, no me pregunte por qué, tuve un problema delicado anoche, hoy no siento los deseos de ir a entrenar, no le he contado a nadie, no me gustaron unos detalles que viví en concentración. Estoy golpeado porque los consentimos, los apoyamos, los estimulamos, les damos trabajos para bien de hecho y lo que pasó en concentración fue muy delicado para mí. Que los directivos hablen primero, vamos a ver que trámite le damos a eso”, contó Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis Pinto, director técnico de Unión Magdalena, tras la final de ida del Torneo BetPlay II-2024 contra Llaneros

Aunque el experimentado y reconocido entrenador no quiso entrar en más detalles, en ‘Blog Deportivo’ contactaron al periodista Cesar Augusto Corbacho, quien sí informó de lo que pasó.

“Llamé a una fuente y siempre corremos el riesgo que los de arriba traten de desmentirlo, pero lo diré por la fuente es buena, no me dejó que ni le preguntara, me dijo que si ya me había enterado de la vaina. Llegaron los directivos a la concentración y los jugadores reunidos luego de ese taquillazo de 700 millones ayer dijeron que “nos están debiendo un premio”, y les dijeron que eso se hace al final. Los jugadores se marearon, les ofrecieron 50 millones para todos, donde son 25 jugadores. Por eso Pinto le acaba de decir que no se si vaya a practicar, eso fue lo que pasó”, comenzó diciendo el comunicador.

Unión Magdalena terminó como líder en el todos contra todos del Torneo Betplay 2024 II.

Y para terminar, señaló que “lo tenían arreglado, pero los jugadores aprovecharon el taquillazo, van jugando y van viendo a la tribuna, y les dijeron que aún falta y que al final hablaban. Pinto llegó a decir “estoy que me voy, estoy que renuncio””.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial, eso es lo que se conoce por el controversial tema que el técnico del Unión Magdalena tendría una molestia con sus jugadores, de cara al duelo de vuelta del Torneo BetPlay 2024-II contra Llaneros, pensando en ganar ese cupo en la Liga BetPlay 2024 del fútbol colombiano.