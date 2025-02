Apareció Rafael Dudamel y fue de frente sobre un supuesto interés de Santa Fe

Santa Fe entró en crisis por la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Deportes Iquique, de Chile, y por esa razón se presentó la salida el profesor Pablo Peirano del banquillo técnico. Uno de los nombres que ha sonado para suceder al uruguayo es el del venezolano Rafael Dudamel, quien hace pocos minutos habló con 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu de Caracol Televisión.

"He leído, he escuhado muchísimos comentarios, aún no hay un esfero a la mano. En este momento mucha expectativa de volver a los campos. Pero también muy activo en capacitarme porque esto evoluciona todos los días", comentó inicialmente el otrora arquero de los 'cardenales', en la conversación con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol.

Contactos con Santa Fe

"No he tenido ningún tipo de comunicación con Santa Fe, ni con su presidente, ni con los dirigentes. Lamento la salida del profesor Peirano, gran profesional, gran colega, números admirables en Santa Fe. Tuve la oportunidad de enfrentarlo, fueron juegos de mucho contenido, muy duros. Mi respeto para él y para el club".

Christian Mafla, jugador de Independiente Santa Fe, anotó contra Iquique, por Copa Libertadores 2025 Colprensa

La vuelta al banquillo

"Tengo una gran expectativa por estar en los campos, adrenalina de cada entrenamiento, de cada partido. Algo muy cierto en el inicio, ofrecerse o no ofrecerse; pero creo que hay que respetar el estilo de los dirigentes, ellos saben cuál es la mejor decisión. Ya he repuesto energías para estar en el campo".

Los hinchas del rojo

"He sentido ahora el cariño de la gente, a través de redes sociales mensajes, deseando que pueda llegar, eso es bonito, eso genera ilusión y expetactiva".

El tema del salario

"Cómo sabe el dirigente (de salarios) sino se le llama, sino conversa. En la vida no todo la vida lo mueve el dinero, hay sueños, hay metas, a mí no me mueve el dinero, sino no hubiera ido al Bucaramanga. Cuando uno se sienta con el dirigente, en una conversación salen todas las posibilidades, cuando hay el deseo de dos partes todo fluye y se alcanza".

Líos con Eduardo Méndez

"Yo ninguno, jamás he tenido un desencuentro con el presidente de Santa Fe, todo lo contrario. En todos los espacios en los que hemos coincidido ha existido cordialidad, respeto. Cuando nos encontramos en la final, en el partido en Bucaramanga, siempre hubo el saludo cordial. Yo con el señor Méndez no he tenido desencuentros".