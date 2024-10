Árbitros colombianos señalados por empresario, por caso de apuestas en Brasil

En el fútbol colombiano se están presentando varias noticias sobre apuestas deportivas ilegales, y esta vez los árbitros son los que presuntamente estarían implicados en este tema, y todo tras las polémicas declaraciones de un empresario brasileño que está acusado.

Se trata de William Rogarte, al que llaman el ‘rey del descenso’, todo por ser partícipe y participar en un esquema ilegal de manipulación de partido.

En sus declaraciones ante la Comisión Parlamentario de Investigación de Brasil, el empresario señaló que tiene evidencia de árbitros colombianos, relacionados con este delicado tema de apuestas deportivas.

“Tengo videos de dos árbitros de Colombia, en la primera división del fútbol colombiano, que trabajaron para mí recientemente”, fueron las contundentes palabras de Rogarte, que tomaron resonancia en nuestro país y de lo que se viene hablando en las últimas horas.

Sobre los árbitros señaló que muchos de ellos no tienen buenos salarios y por ese motivo es más fácil que terminen vinculados con estos temas de apuestas ilegales en el deporte.

“Un árbitro está mal pagado, el detonante del fútbol está en la mafia, que es la confederación, la CBF. Es tan simple que es una matemática tan perfecta, que no puedes ver quién no lo querría”, explicó el empresario.

Y es que el agente no solo está vinculado en Brasil, sino que mencionó que ha podido expandirse por varios países.

Árbitro en el terreno, durante un partido de fútbol.

“Tengo nueve países diferentes en apuestas, le pago mucho al deportista y también me gusta ganar. Si el presidente del equipo no está preocupado por su equipo ¿por qué lo estararía yo? Gano dinero perdiendo juegos, entregándolos. Por eso me llamaron el Rey del Descenso desde 2009”, finalizó William Rogarte.

Lo cierto es que desde Colombia se espera una investigación exhaustiva a este tema que ahora ‘salpica’ a los árbitros.

¿Qué otro caso de apuestas se ha dado en el fútbol colombiano?

El lunes se conoció del delicado caso de un futbolista de Envigado que fue descubierto vendiendo resultados de apuestas y que fue denunciado, tal y como lo confirmó el propio presidente del elenco antioqueño, Ramiro Ruiz.

“Basados en las declaraciones, tenemos identificado del que siempre dan el mismo nombre. Además, tenemos sospechas con otros y saldrá a la luz pública todo lo que pase. Vamos a ir hasta el final y fondo y esto no puede terminar así, tiene que al tema penal y no solo deportivo. El fútbol colombiano no merece esta y menos Envigado, donde se cumple. A través de fuentes cercanas, supimos que la idea era llevar a Envigado al descenso. Por eso, hacían apuestas como que hubiera un penalti en el primer tiempo y así”, explicó el dirigente en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.