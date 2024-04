Arturo Reyes, DT de Junior: "Acá lo único que es cierto es que América nos ganó bien"

Junior de Barranquilla no tuvo su mejor presentación este sábado 6 de abril contra el América de Cali. Los dirigidos por Arturo Reyes cayeron goleados 4-1 por la 'mechita' en el estadio Pascual Guerrero.

Para este compromiso de la fecha 15, el DT samario le dio descanso al grupo titular que jugó a mitad de semana en la Copa Libertadores frente a Botafago. Su nómina supo hacerle el frente al 'escarlata', pero luego se vio superada ampliamente. Reyes dio su versión de lo que pasó en el campo de juego.

"Creo que somos un equipo y no me gustaría hablar de algunos jugadores que sabemos que hicieron un buen trabajo. Acá lo único que es cierto es que América nos ganó bien, hizo un buen trabajo. Me parece que puede ser un poco largo el resultado, hasta el primer gol Junior estaba haciendo un partido como lo esperábamos, tratando de salir rápido por las bandas, tuvimos una que otra. Ellos fueron muy eficaces y nosotros cometimos errores", analizó de entrada el timonel del 'tiburón' en su charla con los medios de comunicación.

América y Cali en acción de juego en el Pascual Guerrero. Foto: Colprensa

Reyes Montero sostuvo que los "dos goles rápidos" por parte del América en la parte complementaria los golpeó bastante.

Publicidad

"Nosotros cometimos errores. Creo que después del primer gol, el equipo se estaba comportando bien. Esos dos goles rápidos de ellos nos golpearon y no tuvimos la calma suficiente para entender lo que se estaba dando en el juego", dijo.

Lamentó a su vez que en la fase ofensiva no hubiesen aprovechado las opciones que lograron crear. También habló de las falencias que tuvo Junior en defensa.

Publicidad

"No es solo en fase ofensiva, sino defensiva también. Nos equivocamos tanto en ataque como en defensa, en el primer tiempo tuvimos algunas 'contras' que hubiésemos podido decidir mejor. Hoy (sábado) no fue una buena noche para nosotros", agregó Arturo Reyes.

Por último, Arturo Reyes se refirió a la lesión de Nicolás Zalazar. "Todavía no sabemos, por ahora, parece que es un esguince de tobillo". Y volvió a recalcar que en cuanto al desarrollo del partido contra América, "nosotros nos equivocamos en momentos puntuales del juego y ellos marcaron esos dos primeros goles y el equipo no se recuperó de esos golpes. Ahora haremos el análisis internamente, nos diremos las cosas como tenemos que decirlas, y comenzaremos a pensar y a trabajar en el próximo juego".

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Los dirigidos por Arturo Reyes ahora enfocarán todos sus esfuerzos en la Copa Libertadores. Este martes 9 de abril recibirán en el Metropolitano a Universitario, con la finalidad de conseguir su segundo triunfo en el certamen internacional.