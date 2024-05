Arturo Reyes: "Fue un tema mental, de concentración y lo pagamos caro"

Junior perdió el invicto en los cuadrangulares finales de la Liga Betoplay,al caer 2-3 contra un Pereira que supo ser certero en las que creó en ataque. Luego del compromiso en el Metropolitano, Arturo Reyes dejó sus sensaciones en rueda de prensa. El DT samario lamentó que sus dirigidos no tuviesen esa intensidad para defender.

"El tema del doble nueve, para mí, no influyó en los goles que nos convirtieron porque los goles me parece que nos faltó intensidad para defender. Nosotros entramos mentalmente fuertes, tuvimos una oportunidad clara de gol, no la convertimos y luego entramos en 14-15 minutos en donde el equipo no reaccionó y ellos convirtieron los goles. Con el doble nueve también marcamos el descuento, y después se hizo muy difícil poder remontar un 3-0", expresó Reyes.

El estratega del 'tiburón' continuó en su análisis y sostuvo que "yo creo que un equipo que no esté físicamente para jugar el partido, no termina cómo terminó el equipo, que hizo un gran esfuerzo. Esto hace más de un tema mental, nos faltó más de vivir el juego, de concentración y lo pagamos caro".

De otro lado, Reyes también tuvo palabras para las declaracionesde su colega, Leonel Álvarez, quien afirmó en su intervención con la prensa que ya en el entorno 'tiburón' ya contaban con los puntos.

"Lo que quiero decir es que de este grupo nadie había pensando en ganar el partido antes de empezarlo, no sé si el 'profe' 'Leo' está pensando eso está equivocado. Creo que ellos juegan con dos mediapuntas como atacantes y siempre entran de atrás y nos costó en defensa entenderlos".

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

- El análisis detallado del compromiso contra Pereira

"Lógicamente después del segundo gol, el grupo lo sintió, nos marcaron el tercero y ahí empezamos reaccionar un poco. Los primeros minutos me parece que entramos bien, precisamente somos un equipo que ganamos por banda, pero insisto que nos faltó intensidad para defender, hubo pasividad en los goles y nos faltó, una vez nos marcaron el primer gol, poder reaccionar y mirarnos a la cara y decirnos que algo no estamos haciendo bien. Nos demoramos en entender eso".

- La titularidad de Marco Pérez

"Que nosotros pensábamos que íbamos a ganar en la banda y necesitábamos un hombre más en ataque. Carlos necesita un hombre que le ayudar a distraer, las cosas no salieron así después de los primeros minutos; tiene una oportunidad clara de gol empezando el partido y las cosas no se dieron así".

- La expulsión de José Enamorado y la vuelta de Déiber Caicedo

"Para nosotros ellos dos han hecho buenos partidos y nos ayudaron en la consecución del título el año pasado. Pero quiero que de aquí en adelante pensemos no en tanto en quién va a jugar, sino en el cómo vamos afrontar el partido en Pereira, que son fuertes en condición de local. Esta experiencia que hemos tenido hoy nos va a ayudar a resolver mejor en el juego en la ciudad de Pereira".