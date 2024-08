Arturo Reyes: "La victoria contra Fortaleza era muy importante para nosotros"

Luego de haberse hecho con los tres puntos, tras vencer 2-1 a Fortaleza, Arturo Reyes, DT del Junior, analizó el encuentro y se centró en el reto venidero: el partido de vuelta contra Colo Colo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En primera instancia, habló del buen juego que planteó Fortaleza. "La victoria de hoy era muy importante para nosotros. Aunque se habla mucho del partido del martes, el partido más importante siempre es el siguiente, y hoy enfrentamos a Fortaleza, un gran rival. Es un equipo muy bien trabajado, con un gran entrenador joven y con un grupo de jugadores jóvenes que han trabajado juntos durante un tiempo", sostuvo Reyes.

"Enfrentamos a un equipo difícil que venía de ganar los últimos cuatro partidos. Aprovechamos lo que habíamos visto y hablado sobre ellos, y esperamos seguir mejorando para que los que jueguen el martes puedan hacer un gran partido. En los primeros minutos, Fortaleza hizo un muy buen trabajo. Nosotros normalmente iniciamos el juego bien, pero hay que destacar cómo se plantó Fortaleza", añadió a su explicación el estratega.

Tras ello, habló del partido de Yairo Moreno, uno de los destacados esta noche del sábado 17 de agosto por parte de Junior. "Yairo Moreno se va sintiendo cada vez mejor. Empezó jugando poco, pero en este partido inicial hizo un muy buen trabajo. Terminó con gran molestia el semestre anterior con el Medellín y hemos tenido que llevarlo progresivamente. Creo que está en un muy buen momento y esperaremos a que se recupere por completo antes de tomar la decisión sobre quién empezará el martes", declaró el entrenador del conjunto 'tiburón'.

Carlos Bacca en acción de juego entre Junior de Barranquilla y Fortaleza Foto: Colprensa

Más declaraciones de Arturo Reyes

¿Qué buscará hacer el Junior de Barranquilla contra Colo Colo?

"En la mayoría de los partidos estamos intentando presionar arriba, reducir los espacios y recuperar el balón lo más rápido posible. A veces sale bien, a veces no, pero en este juego teníamos en el campo una nómina de jugadores técnicos. No había extremos puros porque Yairo no es uno de ellos; es un jugador que juega por la banda pero que se mueve hacia adentro, conviviendo con la mitad del campo y casi nunca permanece en la línea. Creo que eso nos ayuda a tener una mejor elaboración y a quitarle el balón al rival para imponer nuestras condiciones. Revisaremos el partido y el video, y junto con los médicos, determinaremos quiénes comenzarán en el partido de la Copa Libertadores".

¿El plantel está motivado a seguir avanzando en Copa Libertadores?

"El grupo de jugadores está muy convencido de lo que tienen. Nos dolió no poder sumar un punto en Santiago porque creo que el equipo hizo un buen trabajo defensivamente. Hoy, salvo esos primeros minutos, no sufrimos mucho. El equipo se está sintiendo más seguro defensivamente, y eso es fundamental para que el juego mejore y nos sintamos fuertes en defensa, lo que permitirá desplegar todo el potencial ofensivo de nuestros jugadores".

Un mensaje para la afición, previo al partido contra Colo Colo

Los aficionados deben estar muy ilusionados porque nosotros también lo estamos. Esperamos que el martes el estadio esté totalmente lleno, apoyándonos de principio a fin, como lo sentimos en condición de visitante.

Sobre el debut de Carlos Cantillo con el Junior

"Carlos Cantillo estaba muy emocionado al entrar. Es un jugador con mucho potencial al que hay que llevar de a poco. Me parece que hizo un muy buen trabajo y que tiene un futuro impresionante. Se ganará los minutos poco a poco".