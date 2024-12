Así quedó la nueva fecha de clásicos en sistema de Liga Betplay 2025; hay cruces extraños

El nuevo sistema de competencia de la Liga Betplay para 2025 tiene como principal novedad el regreso de la fecha de clásicos, ya que el resto del formato será igual al que se viene implementando.

Es decir, por cada semestre se jugará una fase inicial de todos contra todos más una jornada de duelos regionales, luego seguirán los cuadrangulares semifinales y la final.

Además, irán a Copa Libertadores los 2 campeones del año y los 2 mejores de la reclasificación, mientras que a Sudamericana asistirán los 3 siguientes de la reclasificación y el ganador de la Copa Colombia.

Lo particular es que la fecha de clásicos tiene emparejamientos bastante particulares con equipos que no tienen un rival con el cual medirse en su misma ciudad o departamento, por lo que hay clubes que deberán viajar largas distancias en esa jornada.

Fecha de clásicos para la Liga Betplay de 2025

Los partidos tradicionales son los que medirán entre sí a los equipos de Bogotá (Independiente Santa Fe y Millonarios), Cali (América y Deportivo Cali), Medellín (Atlético Nacional e Independiente Medellín), la Costa (Junior y Unión Magdalena) y el Eje Cafetero (Once Caldas y Deportivo Pereira). A estos se suma el cotejo entre Equidad y Fortaleza, ambos de la capital de la República, pero sin mayor historia o representación.

Luego vienen antiguos duelos regionales, como el del Envigado y Águilas Doradas, elenco que se fue de Rionegro (Antioquia) a Sincelejo (Sucre), a 535 kilómetros de distancia. Por su parte, Atlético Bucaramanga chocará con Alianza, que pasó de Barrancabermeja (Santander) a Valledupar (Cesar), 466 kilómetros al norte de su antigua sede.

Por último, están los que no tienen rival en su zona, como Deportivo Pasto, que deberá viajar 964 kilómetros para enfrentar al Boyacá Chicó en esta fecha. El otro caso es el del Deportes Tolima, que tendrá que desplazarse 300 para chocar en Villavicencio con Llaneros, elenco recién ascendido.

Clásicos, Liga Betplay 2025

⦁ Tradicionales

- Millonarios vs. Santa Fe

- Nacional vs. Medellín

- América vs. Deportivo Cali

- Junior vs. Unión Magdalena

- Pereira vs. Once Caldas

⦁ Reciente

- Equidad vs. Fortaleza

⦁ Entre lejanos

- Envigado vs. Águilas Doradas (525 km)

- Bucaramanga vs. Alianza (445 km)

⦁ Sin clásico

- Pasto vs. Boyacá Chicó (964 km)

- Tolima vs. Llaneros (300 km)

En consecuencia, estos encuentros se disputarán al menos 2 veces por semestre en la fase de todos contra todos: una por calendario y otra por la fecha de clásicos.