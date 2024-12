Atlético Nacional celebró su título de Copa BetPlay en una tanqueta: video de sus festejos

Atlético Nacional sumó un nuevo título a su palmarés. El domingo 15 de diciembre, se impuso 3-1, en el marcador global, sobre América de Cali y ganó la Copa BetPlay 2024 . Sin embargo, no pudo festejar como quería, debido a los desmanes presentados en el estadio Pascual Guerrero. Y es que, a falta de pocos minutos para el desenlace del encuentro, se presentaron enfrentamientos entre integrantes del 'Barón Rojo' y la Policía.

El árbitro José Ortiz decidió suspender el compromiso y, minutos más tarde, al ver que no estaban las garantías, dio por finalizado el juego. Así las cosas, el conjunto 'verdolaga' gritó 'campeón'; no obstante, lo hizo en los camerinos. El coronel Carlos Oviedo, Comandante de la Policía de Cali, habló en entrevista con el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio' , y explicó por qué no el combinado antioqueño no pudo recibir el trofeo en la cancha.

"En la parte externa del estadio se estaban presentando unas confrontaciones con las barras del América, se podían presentar saqueos, hay unas imágenes donde están afectando unos vehículos y nosotros estamos haciendo una actuación de contención para evitar que pasara a mayores. Tuve una reunión con el presidente de Dimayor, con los representantes de los equipos y ese fue el parte que yo les informé", expresó.

Pero no fue lo único y dio más explicaciones al respecto. "Si bien es cierto que el estadio ya se encontraba prácticamente desocupado, había todavía situaciones de orden público en el entorno del estadio y que ya era una decisión de la Dimayor lo que fueran a realizar después, si había o no premiación. Ellos tomaron la decisión, por esa misma seguridad y por lo que estaba pasando, que no era lo más apropiado", añadió.

Por último, reveló que "nosotros, como Policía, tomamos la decisión de ingresar unas tanquetas de personal para proteger la integridad en el desplazamiento de los jugadores de Atlético Nacional, desde el estadio hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla". Razón por la que, en redes sociales, se vio a los futbolistas celebrando con el trofeo, adentro de la tanqueta, compartiendo, celebrando y, de paso, haciendo videos en sus cuentas oficiales.