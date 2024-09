"Atlético Nacional, River Plate y Flamengo son los equipos más grandes de Sudamérica"

Atlético Nacional no atraviesa por su mejor momento. La última vez que gritó campeón en el fútbol colombiano fue en el primer semestre de 2022; desde entonces, no ha sido protagonista. Pero no es el único certamen donde dejaron de dar de qué hablar. La deuda pendiente es a nivel internacional, donde no volvieron a llegar a instancias finales, costando superar la fase de grupos.

Sin embargo, para algunos no es así. Gustavo Fermani, director deportivo del cuadro antioqueño, habló para el podcast 'Tertulia Verdolaga' y dio una declaración que no ha pasado desapercibida. Allí, afirmó que "Atlético Nacional está a la altura de cualquier equipo grande de Sudamérica. Para mí, los tres grandes del continente, además de Nacional, son River Plate y Flamengo".

Y no fue lo único de lo que habló. Consciente de los objetivos del conjunto 'paisa', dijo que "la obligación es entrar a los ocho y esperamos llegar a ese grupo con el equipo ya en funcionamiento y en alto nivel. Que el hincha se quede tranquilo, no estamos ocultando nada, pero no soy el vocero para salir a aclarar ni defender a nadie". Esto fue, tras los comentarios, por cambio de técnico.

Jugadores de Atlético Nacional, previo a un partido de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Luego de darse la salida de Pablo Repetto y la llegada Efraín Juárez, se presentaron ciertas reacciones. "Él está capacitado, trabaja con el ADN que nosotros queremos. Desde que está a cargo de esto, hemos mejorado en la coordinación defensiva, hemos defendido mucho mejor. Hay un proyecto muy grande de formación que se está haciendo en Atlético Nacional", sentenció.

Publicidad

"En la decisión de traer a Efraín Juárez no hubo improvisación. De hecho, el nombre de Alejandro Bernal se venía trabajando ya hace un tiempo. Es un orgullo que esté en el equipo de trabajo, ya que aporta en lo que queremos conseguir", sentenció Gustavo Fermani, director deportivo de la institución que espera con clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024.