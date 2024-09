Ganó con Millonarios la Merconorte, jugó en Nacional, fue bartender y vea lo que hace ahora

"En el fútbol lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse". Ese adagio popular le cae como anillo al dedo a Yohan Viáfara, quien logró jugar profesionalmente por más de un década en clubes como Atlético Huila, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Millonarios , siendo un defensor central recio, fuerte, de buen juego áereo y que era rendidor. Así peleó títulos en el balompié colombiano y ganó la Copa Merconorte vestido de azul. Sin embargo, como un gran número de sus colegas, el día después de 'colgar los guayos' fue complicado, con dudas e interrogantes.

Para el nacido en Cali, en 1975, el retiro se dio de forma prematura y forzado por una lesión de espalda. Así su camino tomó el rumbo a Estados Unidos, a donde se fue, se radicó y armó una vida junto a sus familiares cercanos.

Yohan Viáfara, arriba a la derecha cuando quedó campeón con Millonarios de la Merconorte.

"Estando en Millonarios me opero de la espalda, de una hernia, fue una operación bastante complicada. Sabiendo que mi salud física y mi rendimiento deportivo no iba a ser el mismo, decidí viajar a Estados Unidos en el año 2005. El presidente en esa etapa era Juan Carlos López, él me dio una licencia de seis meses y tenía que regresar al club. Pero estando acá entendí, supe valorar, aprendí a querer este país y realmente decidí quedarme definitivamente. Tuve la fortuna y la suerte de hacerme ciudadano rápidamente por eso fue más fácil poder encontrar el rumbo y la dirección correcta", contó el primera instancia Viáfara.

Ya en territorio estadounidense recibió ofertas para trabajar en carpintería, pintura y en construcción; sin embargo lejano del balón y de los campos de juego solamente desarrolló una actividad. Así lo contó en su charla con Gol Caracol: "La familia del señor Gilberto Munar me acogió como un hijo en New York, me dieron el respaldo laboral de trabajar con ellos, en sus restaurantes mexicanos llamados la Panchita grill. Ahí se me brindó la facilidad de trabajar como Bartender, me enseñaron el arte y eso fue un gran apoyo".

Yohan Viáfara, segundo arriba de izquierda a derecha con Nacional. Archivo particular

Viáfara, quien compartió en los 'embajadores con jugadores como Carlos Castro, Álex Escobar, Eduardo Niño y Andrés Pérez, entre otros; echó el casete atrás y recordó que "el bartender es uno de los trabajos que mejor ganan acá. Aunque todo es por propina, que es una cultura acá. Todo mundo te da la propina, eso fue bueno en ese entonces. Vivir la vida después del futbol no es fácil, es volver a nacer para la vida".

Más allá de esa posibilidad que tuvo hace años, el vallecaucano estaba mentalizado en poder desarrollarse como entrenador, algo que comenzó a incursionar y a estudiar aún estando radicado en Bogotá.

"Los primeros años son muy difíciles porque tú estás en una burbuja, todo lo tienes, todo te lo dan y es una pregunta que muchos futbolistas se hacen. ¿Qué pasará cuando me retire?. Eso en nuestro tiempo. Ahora es más fácil porque los jugadores ganan fortuna, son millonarios, hace 20 años atrás los equipos no pagaban y había más dificultad. Afortunadamente sigo trabajando en el fútbol. Soy el director fundador de una empresa que se llama YV Soccer Academy y consiste en brindarle entrenamiento a todo los niños, desde la edad de tres años hasta los 15", precisó Yohan, con claridad.

Hablando de fútbol con Yohan Viáfara

En ese tiempo que llegó a Estados Unidos no se dieron opciones de jugar profesionalmente allá...

"No, pero el fútbol no se deja nunca. Me facilitaron la llegada a este país con mayor solvencia y tranquilidad varias personas. Uno es el señor Juan Carlos Pabón, dueño de unos restaurantes llamados 'Mi Tierrita'. Un colombiano radicado en Nueva York, hincha de Millonarios y que me dio el primer apoyo. Pero con él no trabajé en sus restaurantes, él tenía su equipo y nos pagaba por jugar. Ahí también estaban Andrés 'el Gallo' Estrada, que pasó por Cali, Nacional; Wilmer Cabrera, Selección Colombia, América, Santa Fe. Estoy agradecido con el señor Pabón".

¿En qué clubes es técnico usted?

"Hace 18 años trabajo en la parte formativa de niños. Soy el director del programa recreativo para la ciudad de Hackensack, y soy entrenador para Ridgfield FC, que es un club en New Jersey en el cual se trabaja de una forma excelente. En la mañana tenemos algunos éntrenos personalizados de niños o jugadores que están buscando becas para ir a la universidad acá. Y en la tarde también entrenamos con los grupos y diferentes categorías que tenemos".

¿Tiene relación con el fútbol colombiano?

"Claro que sí. El fútbol nunca lo vamos a dejar, el fútbol será siempre nuestra pasión hasta que muera. Tengo contacto semanalmente con el el mejor preparador físico del futbol colombiano que es Eduardo Velasco. Además que Fainer Torijano, defensa del Medellín, es el esposo de mi hermana. Veo fútbol de allá, sé quién es el entrenador de cada equipo, mantengo al día con la programación".