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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Reviva el empate 0-0 entre Atlético Nacional y Cúcuta, por Liga BetPlay I-2026
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Reviva el empate 0-0 entre Atlético Nacional y Cúcuta, por Liga BetPlay I-2026

Los 'verdolagas' recibieron a los 'motilones' este miércoles en el Atanasio Girardot, en cumplimiento de la jornada número 15 de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de abr, 2026
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Atlético Nacional recibe a Cucúta Deportivo en Liga BetPlay I-2026.
Atlético Nacional recibe a Cucúta Deportivo en Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa
REFRESCAR
  • 10:27 p. m.
    ⏱️¡FINAL del partido en el Atanasio!⏱️

    Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo no pasaron del empate 0-0.

    • Publicidad

  • 10:22 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️
    ⏱️¡Se juega la adición del ST!⏱️

    Serán cinco minutos más en el Atanasio Girardot. El marcador está 0-0.

  • 10:11 p. m.
    ⏱️¡Minuto 80!⏱️

    Se juegan los últimos minutos en el Atanasio Girardot. ¿Habrá algún gol?

  • 09:56 p. m.
    ⏱️¡Minuto 65!⏱️

    El marcador no se mueve en el Atanasio Girardot, Nacional está constante en el área de los motilones.

  • 09:43 p. m. - ⏱️¡Minuto 50!⏱️
    😱🟢¡Opción importante para el 'verdolaga'!😱🟢

    Dayron Asprilla desperdició una oportunidad clara de gol, al quedar solo dentro del área de Cúcuta y no lograr concretar la acción.

  • 09:38 p. m.
    ⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️

    Rodó el balón para los últimos 45 minutos en el Atanasio Girardot.

  • 09:23 p. m.
    ⏱️¡FINAL del primer tiempo!⏱️

    Al descanso, Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo se van empatando 0-0.

  • 09:20 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️
    ⏱️ ¡Se juega la adición del PT!⏱️

    Será un minuto más en el Atanasio Girardot.

  • 09:15 p. m.
    ⏱️¡Minuto 40!⏱️

    Nueva intención de los 'verdolagas' por intermedio de un cobro de tiro libre, y un jugador del Cúcuta evacuó la pelota cerca de la línea al tiro de esquina.

  • 09:13 p. m.
    ⏱️¡Minuto 30!

    Nacional juega en el área del conjunto 'motilón', pero no ha sido contundente en el último cuarto de cancha.

  • 09:11 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 21!⏱️
    💪🏻⚫🔴 Se animó Cúcuta Deportivo

    El conjunto 'motilón' le apuesta a la media distancia, pero sin mayor peligro para el arco custodiado por David Ospina.

  • 08:55 p. m.
    ⏱️¡Minuto 15!⏱️

    Nacional se hace con el manejo del balón con la firme intención de encontrar espacios en la defensa rival.

  • 08:47 p. m.
    ⏱️¡Minuto 7!⏱️

    Primera aproximación clara para Atlético Nacional con Dayron Asprilla. El atacante no logró concretar la acción y terminó desperdiciando una oportunidad.

  • 08:39 p. m.
    ⏱️¡Comenzó el partido!⏱️

    Ya rodó el balón en el Atanasio Girardot. Ya juegan 'verdolagas' y 'motilones'. ¿Cómo quedará el compromiso?

  • 08:33 p. m.
    ⚫🔴¡El XI del Cúcuta Deportivo!⚫🔴

  • 08:32 p. m.
    💪🏻🟢 ¡Así formará Atlético Nacional!💪🏻🟢

  • 07:01 p. m.
    🤔⏱️⚽¿A qué hora es el compromiso? 🤔⏱️⚽

    El partido de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026 está pactado a iniciar a las 8:30 de la noche, en el Atanasio Girardot.

  • 07:00 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo.

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