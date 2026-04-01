Reviva el empate 0-0 entre Atlético Nacional y Cúcuta, por Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo no pasaron del empate 0-0.
- 10:27 p. m.⏱️¡FINAL del partido en el Atanasio!⏱️
- 10:22 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️⏱️¡Se juega la adición del ST!⏱️
Serán cinco minutos más en el Atanasio Girardot. El marcador está 0-0.
- 10:11 p. m.⏱️¡Minuto 80!⏱️
Se juegan los últimos minutos en el Atanasio Girardot. ¿Habrá algún gol?
- 09:56 p. m.⏱️¡Minuto 65!⏱️
El marcador no se mueve en el Atanasio Girardot, Nacional está constante en el área de los motilones.
- 09:43 p. m. - ⏱️¡Minuto 50!⏱️😱🟢¡Opción importante para el 'verdolaga'!😱🟢
Dayron Asprilla desperdició una oportunidad clara de gol, al quedar solo dentro del área de Cúcuta y no lograr concretar la acción.
- 09:38 p. m.⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️
Rodó el balón para los últimos 45 minutos en el Atanasio Girardot.
- 09:23 p. m.⏱️¡FINAL del primer tiempo!⏱️
Al descanso, Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo se van empatando 0-0.
- 09:20 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️⏱️ ¡Se juega la adición del PT!⏱️
Será un minuto más en el Atanasio Girardot.
- 09:15 p. m.⏱️¡Minuto 40!⏱️
Nueva intención de los 'verdolagas' por intermedio de un cobro de tiro libre, y un jugador del Cúcuta evacuó la pelota cerca de la línea al tiro de esquina.
- 09:13 p. m.⏱️¡Minuto 30!
Nacional juega en el área del conjunto 'motilón', pero no ha sido contundente en el último cuarto de cancha.
- 09:11 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 21!⏱️💪🏻⚫🔴 Se animó Cúcuta Deportivo
El conjunto 'motilón' le apuesta a la media distancia, pero sin mayor peligro para el arco custodiado por David Ospina.
- 08:55 p. m.⏱️¡Minuto 15!⏱️
Nacional se hace con el manejo del balón con la firme intención de encontrar espacios en la defensa rival.
- 08:47 p. m.⏱️¡Minuto 7!⏱️
Primera aproximación clara para Atlético Nacional con Dayron Asprilla. El atacante no logró concretar la acción y terminó desperdiciando una oportunidad.
- 08:39 p. m.⏱️¡Comenzó el partido!⏱️
Ya rodó el balón en el Atanasio Girardot. Ya juegan 'verdolagas' y 'motilones'. ¿Cómo quedará el compromiso?
- 08:33 p. m.⚫🔴¡El XI del Cúcuta Deportivo!⚫🔴
Nuestro XI INICIAL ♥️🖤@nacionaloficial— Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) April 2, 2026
🟩🆚🏹 #NalXCúc pic.twitter.com/2HNi25wKDe
- 08:32 p. m.💪🏻🟢 ¡Así formará Atlético Nacional!💪🏻🟢
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/BxF7sGyOo6— Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 2, 2026
- 07:01 p. m.🤔⏱️⚽¿A qué hora es el compromiso? 🤔⏱️⚽
El partido de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026 está pactado a iniciar a las 8:30 de la noche, en el Atanasio Girardot.
- 07:00 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo.
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