Atlético Nacional y el primer descabezado por los malos resultados en la Liga BetPlay I-2024

Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga Betplay I-2024 del fútbol colombiano, luego de la derrota por 0-1 frente a Deportivo Pereira en la fecha 17, en juego que se efectuó en el estadio Atanasio Girardot. Los malos resultados del 'verdolaga' en el presente campeonato ya tuvo al primer 'descabezado', puesto que se conocieron novedades en la dirigencia.

Mauricio Navarro, quien actualmente es el presidente de la institución 'verde paisa', ya no seguirá en el cargo y a su vez se conoció el nombre de su reemplazante y hasta de la fecha en la que será anunciado. La información la dio a conocer en las últimas horas de este jueves 18 de abril, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, en su cuenta oficial de 'X'.

"Cae la primera cabeza por la eliminación de Nacional: Mauricio Navarro. La próxima semana será anunciado su sucesor. Será el ingeniero de 39 años, Sebastián Arango Botero, hasta hoy ejecutivo del grupo Éxito. Así como lo anunciamos en @blogdeportivo", fue lo que escribió Hernández Bonnet en la cuenta anteriormente citada.

Y es que el conjunto 'verdolaga' no pudo enderezar el 'barco' , pese a que bajo la dirección de Pablo Repetto hubo mejoría, el objetivo no se logró y dejó a Nacional por fuera de la 'fiesta de los ocho' mejores.

Además de no cumplir con la meta en el primer semestre del 2024 en el fútbol colombiano, Atlético Nacional tampoco tuvo su mejor desempeño en la Copa Libertadores de América, ya que no pasó de la fase previa al ser eliminados por su homólogo, El Nacional, de Paraguay, con marcador global de 4-0; incluso en el juego de vuelta de esta serie por la segunda ronda, hubo goleada en el Atanasio Girardot.

¿Qué dijeron en Atlético Nacional, tras la eliminación de la Liga BetPlay?

"Yo soy responsable total, acá no voy a mirar hacia atrás. Cuando llegué al club sabía en el momento en que estaba y sabía que era difícil. No estuvimos con la actitud de jugar una final y termina siendo la gota que derrama el vaso para que no estemos entre los ocho, de que estemos eliminados. Yo soy el principal responsable y lo asumo, hay mucho material para el futuro. A la gente decirle que tenemos todo el compromiso de revertir toda esta situación", esas fueron las palabras de Pablo Repetto,en rueda de prensa, tras perder con el 'matacaña' el miércoles anterior.