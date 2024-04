¡Chao, Nacional!: Pereira le ganó 0-1 al 'verdolaga', lo despidió y aseguró su presencia en los ocho

Atlético Nacional no tenía otra alternativa que ganar, si quería seguir con vida en la Liga BetPlay I-2024. Sin embargo, no se dio y dijo 'adiós' a cualquier posibilidad matemática de clasificar, pues la derrota 0-1 frente a Deportivo Pereira, este miércoles 17 de abril, en el estadio Atanasio Girardot, fue la estocada final. Continúa la crisis en el conjunto 'verdolaga', que no vive un buen presente.

El primer tiempo estuvo bastante movido, con opciones para uno y otro. De hecho, los arqueros Harlen Castillo y Salvador Ichazo tuvieron bastante trabajo. Eso sí, el guardameta 'matecaña' sufrió una lesión y no pudo terminar el encuentro. Al minuto 41, se retiró del terreno de juego, dándole paso a Franklin Mosquera, quien ocupó su lugar y lo hizo de gran manera, respondiendo.

Todo parecía que culminaría sin goles, en la parte inicial, pero el equipo de Leonel Álvarez tuvo otros planes. Sobre el 45', Carlos Darwin Quintero apareció para inflar las redes y marcar el que sería el único tanto del compromiso. Ahora, Atlético Nacional recibiría el 'segundo baldado de agua fría', con la expulsión de Felipe Aguirre. A partir de ahí, se puso cuesta arriba para el club local.

El 'verde paisa' lo intentó y buscó las maneras de empatar, pero no fue posible. Fue así como apareció la impotencia, al ver que quedaban eliminados, y una vez sonó el pitazo final, Eric Ramírez recibió la tarjeta roja por golpear a un rival en el rostro. Eliminación para los dirigidos por Pablo Repetto y clasificación para Deportivo Pereira, que ya piensa en los cuadrangulares de la Liga I-2024.

Boyacá Chicó recibió a Atlético Nacional, en un juego válido por la fecha 12 de la Liga Betplay. Colprensa

Ficha técnica de Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

Alineaciones titulares

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Joan Castro, Juan José Arias, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Agustín Álvarez Wallace, Jhon Duque; Édier Ocampo, Pablo Ceppelini, Óscar Perea; y Emilio Aristizábal. D.T.: Pablo Repetto.

Deportivo Pereira: Salvador Ichazo; Jordy Monroy, José Moya, Santiago Aguilar, Nicolás Giraldo; Ederson Moreno, Juan David Ríos; Faber Gil, Alejandro Piedrahita, Andrés Felipe Ibargüen; y Carlos Darwin Quintero. D.T.: Leonel Álvarez.

Suplentes

Atlético Nacional: Neyder Moreno, Andrés Salazar, Edwin Torres, Bernardo Espinosa, Carlos Sierra, Eric Ramírez y Luis Marquinez.

Deportivo Pereira: Franklin Mosquera, Jeison Suárez, Yesus Cabrera, Ewil Murillo, Jhonny Jordán, Julián Bazán y Nicolas Rengifo.

Cambios

Atlético Nacional: Neyder Moreno por Óscar Perea; Andrés Salazar por Álvaro Angulo; Edwin Torres por Pablo Ceppelini; Eric Ramírez por Emilio Aristizába; Carlos Sierra por Jhon Duque.

Deportivo Pereira: Franklin Mosquera por Salvador Ichazo; Jeison Suárez por Faber Gil; Yesus Cabrera por Andrés Felipe Ibargüen; Ewil Murillo por Ederson Moreno.

Amonestados

Atlético Nacional: Álvaro Angulo,

Deportivo Pereira: No registra.

Jugadores de Atlético Nacional, previo a un partido del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Expulsados

Atlético Nacional: Juan Felipe Aguirre y Eric Ramírez.

Deportivo Pereira: No registra.

Goles

Atlético Nacional: No registra.

Deportivo Pereira: Carlos Darwin Quintero.

Próxima fecha

Atlético Nacional: el 'verdolaga' quedó en el puesto 13, con 20 puntos y una diferencia de gol de -1.

Deportivo Pereira: el 'matecaña' se ubica en la cuarta posición, con 31 unidades y una diferencia de +8.

Tabla de posiciones

Atlético Nacional: el próximo domingo 21 de abril, a las 6:20 p.m. (Hora de Colombia), jugará contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Deportivo Pereira: el próximo sábado 20 de abril, a las 4:00 p.m. (Hora de Colombia), se enfrentará contra Millonarios, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.