Bernardo Redín y su clara explicación, tras salir con polémica del Deportivo Garcilaso

Después de que haya sido protagonista de un presunto despido en plena sesión de entrenamiento, Bernardo Redín explicó todo lo que sucedió en los micrófonos de 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo'.

"Desde que llegué acá, el último entreno fue el sábado y teníamos conversado con el gerente que íbamos a llegar a un acuerdo (para rescindir su contrato) y mientras llegábamos a ese acuerdo, yo me presenté a los entrenamientos. Teniamos una reunion en la oficina, pero no se me informó y yo solo me presenté a la práctica. Cuando llegó el gerente, conversó conmigo, que me estaban esperando para que solucionáramos la situación del club y la mía, pero ya estaba el cuerpo técnico nuevo, para ellos presentarse a los jugadores y por respeto a uno y al técnico no ingresaron con él, pero yo estaba conversando con el gerente", fue lo que aclaró en primera instancia el DT colombiano.

Tras ello, continuó su relato diciendo: "Después, presentaron al técnico para empezar a trabajar pero a mi no me desalojaron de la cancha ni nada. Porque cuando están de por medio los abogados, uno sabe que si uno no se presentaba, ellos podían alegar que fue abandono de trabajo, aunque habíamos acordado que no iba a seguir, pero eso es mejor hasta que no se escriba o esté en un documento, seguir yendo y curarse en salud, tal como ellos hacen también", complementó en su explicación Redín, quien también aseguró que, oficialmente, dejó de ser el entrenador del Deportivo Garcilaso.

A su vez, dejó en claro que "Ya se solucionó todo y eso era de ponerse de acuerdo en algunos puntos que se debatían con los abogados de Garcilaso y nuestro abogado también solicitó otras cosas, pero todo era llegar a un acuerdo e irse acercando al punto final", comentó.

Tras ello, aseguró que las conversaciones fluyeron y que no hubo muchas trabas de por medio para ponerle fin a su carrera en el fútbol de Perú. "Ya en el día, finalizando la tarde, nos fuimos acercando y ya, esta mañana, no tuve que ir a la practica, solo fui a la oficina. Llegamos a los acuerdos y no todo lo que queríamos, sino lo que estaba estipulado en el contrato, fue lo que recibimos y lo que pedíamos que se cumpliera", declaró el DT 'cafetero'.

Bernardo Redín, extécnico de Garcilaso Foto: AFP

"Ni un peso más, ni una coma más. No pretendía sacarle ventaja a eso, sino solo lo que estaba estipulado en el contrato y ellos se dieron cuenta de eso y ya todo quedó listo. Confiando en Dios, espero que me manden los tiquetes y ya regreso en la noche, pero ya no estoy entrenado al equipo me sacaron del entreno", de esta manera terminó su intervención Bernardo Redín.