Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia va por buen camino, pero no nos volvamos locos"

La Selección Colombia afina detalles para la Copa América. Este sábado 15 de junio, medirá fuerzas contra Bolivia, en lo que será el último juego de fogueo antes del debut. Por eso, el entrenador Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en la que habló de diversos temas. Allí, lo llamativo fue la confirmación de las salidas de Sebastián Gómez y Yerson Mosquera de los convocados.

De igual manera, el estratega de la 'tricolor' reveló el estado físico de Mateus Uribe, de quien se especulaba que tenía alguna molestia física. Por último, se refirió a dos casos puntuales como el de James Rodríguez y Miguel Ángel Borja. Recordemos que el primer partido del combinado patrio, en el certamen de selecciones más antiguo del mundo, será el 24 de junio frente a Paraguay.

¿Ya sabe la conformación de la lista?

"La lista la tenemos que dar antes del partido, así que ya hablé con los jugadores que no van a estar en la lista definitiva de Copa América, agradeciéndoles por lo que hicieron, su esfuerzo y lo que dijeron y respondieron fue buena. Agradecieron por haber estado. Ellos dos son Sebastián Gómez y Yerson Mosquera. Es una lástima, pero son dos jugadores excepcionales y con mucho futuro".

¿Cómo se encuentra Mateus Uribe desde lo físico?

"No está lesionado ni nada, está perfecto".

¿De qué manera afrontar el partido con Bolivia?

"Con Bolivia es el último partido previo a la Copa América, entonces es muy importante para seguir consolidando ideas, corregir errores y darle minutos a los jugadores que necesitan llegar con un buen rodaje para el debut. Lo vamos a tomar con seriedad".

¿Habrá variantes para este último partido preparatorio?

"Seguramente, hay un nivel parejo en muchas posiciones y le daremos minutos a los que no participaron frente a Estados Unidos, pero sí habrá cambios".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en medio de una sesión de entrenamiento Federación Colombiana de Fútbol

¿Miguel Ángel Borja jugará?

"Lo conozco y no hace falta probarlo. Hay cuatro centro delanteros que están en alto nivel, marcando en sus clubes y ganándose la posibilidad de estar acá, pero no se pueden ver a todos juntos. Va a estar ahí para responder y debemos esperar qué pasa y de qué manera forma el equipo y cuántos les podemos dar minutos y los demás esperarán. Estamos evaluando los entrenamientos y las características de cada uno para un buen rendimiento colectivo. Hay variedad en esa zona. No es fácil tener cuatro delanteros y jugar con uno o dos, entonces soy optimista con todo".

¿Cómo manejar ese tema del favoritismo?

"La ilusión es genuina porque los muchachos están transmitiendo algo que le llega a la gente, pero hay cosas por mejorar. Todavía no estamos a la altura de los países de que suelen pelear o ganar la Copa América. Queremos estar en ese lote, pero se irá corrigiendo, pero favoritos no somos; vamos por buen camino. No nos volvamos locos. Ojalá sigamos creciendo y transmitiendo cosas un poco lindas".

James Rodríguez cumple 100 partidos, ¿Qué decir de él?

"Es un objetivo importante y ojalá que lo siga haciendo. Le deseo lo mejor. Se ha entregado de la mejor manera, cada vez que viene a la Selección, entonces ojalá pueda hacer realidad lo que tiene en su cabeza y corazón".

¿Los jugadores que no van a Copa América, siguen o se marchan de inmediato?

"La idea es que se queden un día más y hay que estar atentos porque la lista podría cambiar por lesión algo, pero tenemos la situación de Sebastián Gómez de que su equipo está en competencia, entonces veremos si lo solicitan de inmediato o se puede quedar con nosotros un poco más".

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, junto a los demás integrantes del cuerpo técnico Federación Colombiana de Fútbol

Rueda de prensa de Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, previo al juego contra Bolivia