Fútbol Colombiano  / 🔴Bucaramanga vs. Santa Fe; minuto a minuto del partido por Liga BetPlay ll-2025
EN VIVO

🔴Bucaramanga vs. Santa Fe; minuto a minuto del partido por Liga BetPlay ll-2025

Los dirigidos por Leonel Álvarez buscan su segundo triunfo consecutivo en el rentado local, frente a su público, en el Américo Montanini, por la fecha seis.

Por: Javier García
|
Santa Fe vs. Bucaramanga.
Santa Fe vs. Bucaramanga.
COLPRENSA.
Javier García
Actualizado agosto 09, 2025 06:20 p. m.
  • 06:20 p. m.
    Hora y dónde ver en 📺y 🌐

    El partido entre Bucaramanga y Santa Fe, se podrá ver a través de la señal cerrada de televisión, y desde el https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 06:18 p. m.
    ¿En qué 🏟 se jugará?

    América Montanini de Buramanga.

  • 06:17 p. m.
    ¿A qué 🕥 es el partido?

    El encuentro entre Bucaramanga y Santa Fe está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana).

  • 06:07 p. m.
    🖖Bienvenido al partido de Liga BetPlay 🖖

    Por la fecha 6 de la Liga BetPlay ll-2025, Atlético Bucaramanga se medirá con Independiente Santa Fe.