Atentos a Falcao García y el que sería su nuevo equipo en Europa; hablan de regreso a España

Del futuro de Falcao García no había mucha información luego de su salida de Millonarios, y mientras el experimentado delantero colombiano viajaba por el mundo con su familia, visitaba clubes en los que jugó en Europa como el Mónaco, el Porto y hasta el Atlético de Madrid, se conoció que sí estaría pensando en seguir activo, pero lo haría en un modesto club del Viejo Continente.

La prensa española desde hace algunas horas hace eco de la información dada por el medio 'Onda Regional', que menciona que el Real Murcia podría ser el destino del 'Tigre', aunque solamente hay conversaciones y aún no hay un fichaje confirmado.



Falcao García podría jugar en el Real Murcia de España

"Falcao, ofrecido al Real Murcia. El delantero colombiano aparece en la órbita del club grana, que va a estudiar los pros y contras del fichaje", informaron el miércoles en el citado medio que cubre todo lo relacionado con dicho equipo que juega para la Primera Federación Española, que es la Tercera División del fútbol de ese país.

Aunque señalaron que estaban estudiando si sería posible desde lo económico y financiero, este jueves 7 de agosto hubo novedades sobre lo que sería este rumor, que cada vez toma más fuerza.

"Primeros pasos para el fichaje de Falcao. El futbolista colombiano, libre tras salir del Millonarios, busca equipo en el que proyectarse para jugar el próximo Mundial de Fútbol. Nueva Condomina y afición de Primera, bazas del Murcia para convencerlo", detallaron en el mismo medio español, que carga ilusión en poder tener un jugador de su categoría en la plantilla del modesto club.

Adicional a eso detallan que la esperanza está intacta ya que el futbolista colombiano reside en España, por lo que estar nuevamente con su familia en el país europeo sería algo que buscaría el experimentado goleador, quien además sería un impacto importante para el Murcia, en cuanto a venta de camisetas y venta de boletas.

"Desde la cúpula directiva la conclusión es muy clara: la llegada de la estrella del fútbol colombiano sería muy rentable, en términos económicos. "Se llenaría el estadio todos los fines de semana", pronostica una fuente murcianista. La venta de camisetas con el número de Falcao se multiplicaría, alcanzando cifras no conocidas, y supondría un impulso para la nueva tienda oficial", cerraron en la información desde Murcia.

Primeros pasos para el fichaje de Falcao https://t.co/O8PqYhYRlG vía @ormurcia — ORM Deportes (@ORMdeportes) August 7, 2025

Se vienen horas y días importantes para conocer si este rumor se materializa en Europa, llevando a Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia, de nuevo a Europa pero a un liga de mucho menos nivel como la Tercer División de España, luego de una exitosa carrera en la élite internacional.

Cabe recordar que en territorio español el delantero samario dejó huella en el Atlético de Madrid y más recientemente en el Rayo Vallecano, ambos en LaLiga, Primera División del fútbol de ese país.