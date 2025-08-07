Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Atentos a Falcao García y el que sería su nuevo equipo en Europa; hablan de regreso a España

Atentos a Falcao García y el que sería su nuevo equipo en Europa; hablan de regreso a España

La prensa española informa del ofrecimiento del delantero colombiano Falcao García a un modesto club, que sueña con tener a una figura de la talla del 'Tigre'. Están en conversaciones.

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Twitter de Millonarios
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: agosto 07, 2025 10:44 a. m.