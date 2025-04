Camisa de Millonarios, por las 'nubes'; hincha dijo que vale mucho más de 40 millones

Hincha de Millonarios se ha viralizado en redes sociales, después de sacar polémico comentario, que dividió las opiniones entre hinchas de varios equipos. Y es que, a ojos del fanático ‘embajador’, la casaca vale más de 40 millones de pesos colombianos.

Se trata de la edición sacada en 2014, ya hace más de once años. No obstante, según lo que afirmaba el hincha capitalino, la casaca tiene no solo un valor sentimental diferente, sino que comercialmente hablando también no se podía comparar con las demás similares.

“Esta camiseta, muchos dirán que por qué está tapada la publicidad, que por qué está tapada la marca y también medio escudo de Millonarios. Aunque muchos no lo crean esta camiseta puede valer más de 40 millones de pesos colombianos”, citó inicialmente el fanático azul, en una entrevista que se ha vuelto muy viral en Tik Tok.

No obstante, este solo comentario desató una pelea en redes sociales, donde varios usuarios de la red social lo liquidaron por el excesivo valor que dio sobre la casaca.

“Este man está tostado”, “¿esa es la que tiene los parchas de la Sudamericana y Libertadores?”, “por esa camisa pago mil y me tiene que encimar”, “40 millones, pero de bolívares”, “definitivamente esos muchachos tienela realidad totalmente alterada”, “viven de ilusiones por copas que nunca levantan y ahora col el billete” y “le doy cinco mil por esa camisa y la agarro de trapero en la casa”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Tik Tok, en contra de Felipe León, el hincha azul que tasó en millonaria cifra la camisa de Millonarios.

¿Por qué vale más de 40 millones?

Evidentemente, al tasar esta casaca en una cifra tan alta, las razones del porqué eran necesitarías, a lo que el aficionado ‘embajador’ respondió de manera contundente.

“Esta camiseta perteneció a una serie donde mi hermano actúa, que está actualmente en Netflix. Es una serie que se volvió muy famosa en Argentina, Uruguay, Chile, España, Bolivia, Paraguay, y esta camiseta, con la que actuó mi hermano, se viralizó con el personaje de James”, indicó de entrada el fanático azul.

Sumado a eso, el hincha reveló que ya han rechazado hasta más de 40 millones de pesos colombianos por ella, ¡increíble!: “Por esta casaca le habían dado diez mil dólares, pero él me dijo que este era un regalo para mí, entonces el día que yo fui a Buenos Aires me la obsequió y la conservo; yo quiero mucho esta camiseta”.