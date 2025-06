César Farías, 'caliente' con arbitraje contra América: "No se puede 'comer' el protocolo"

Una vez finalizado el encuentro frente a América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, César Farías atendió a los medios de comunicación para analizar la derrota por 2-1 y lo que viene para Junior en este cuadrangular final.

No obstante, primero hizo una queja especial por el arbitraje de Diego Ruiz en el encuentro y las decisiones que perjudicaron de gran manera a los ‘tiburones’: “Duele que la misma falta sobre Didier Moreno fue igual y esa no se pitó, ni se revisó. Comenzando, el juez se ‘comió’ el protocolo del VAR que eso sí me preocupa porque uno se puede equivocar y acertar, eso es entendible, pero ‘comerse’ el protocolo del VAR no”.

“No puede permitir sacar de banda cuando hay un jugador en el suelo que fue pisada. Ahora, no estoy diciendo que la decisión a lo mejor era acertada, pero no puede dejar que se reanude, tiene que revisar el VAR. A eso uno le preocupa”, añadió el estratega ‘rojiblanco’ en rueda de prensa.

César Farías, técnico de Junior de Barranquilla - Foto: Junior Oficial

Además, Farías analizó lo que fue el tiempo perdido comparado al añadido, dejando claro que no se jugó lo que debería: “Después en el penalti, en el gol y la celebración se fueron cinco minutos y al final se hicieron todos los cambios, pero dar seis minutos es increíble, y de esos seis minutos se habrán jugado tres. Uno se va dolido, caliente, pero sabemos que tenemos un partido inmediatamente por delante, tenemos que ganar en casa y hay que saber que quedan cuatro partidos”.

*Otras declaraciones de César Farías:

¿Junior se ha visto afectado por los árbitros en el cuadrangular?

“Los males arbitraje generan malestar porque cuando uno lo ve en frío, te das cuenta que el gol fue gol en Barranquilla y hoy lo que estoy diciendo, no es que el de América no fuese penal porque es una ‘tontería’ nuestra. Pero también la falta sobre Didier es penal y no se pita, entonces no se mide con la misma vara”.

¿Cuáles son las sensaciones que quedan del juego?

“Nosotros nos vamos sin puntos y es doloroso, habiendo tenido las oportunidades de gol, habiendo jugado un partido arduo y disputado, pero no haber definido la cantidad de situaciones que tuvimos; duelo, pero también sabes que has venido jugados dos partidos así, que ahora viene un encuentro en casa y quedan cuatro partidos”.

Jugadores de América festejando triunfo por 2-1 contra Junior. Foto: X de América.

¿Por qué le marcaron al Junior?

“Recibimos un primer gol increíble en el que cobramos mal la pelota, la dejamos picar y nos marcan. El segundo gol, el jugador de américa va saliendo del área y un penal que ni siquiera nos estaban atacando el arco y duele por eso; son dos jugadas que no son una gestación, sino que son descuidos nuestros. Nosotros generamos y generamos”.