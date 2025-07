Santa Fe, campeón de Colombia, se estrena en El Campín y Millonarios se presenta en sociedad

La Liga Betplay II-2025 no tiene pausa, y desde este martes 22 de julio, se da apertura a la tercera jornada. Santa Fe, el vigente campeón del certamen, se estrena en El Campín; Millonarios se presenta en sociedad, y por su parte, Atlético Nacional tratará de defender el liderato. También hay clásico de la Costa Caribe, en el Metropolitano se enfrentan Junior y Unión Magdalena.

Los encargados de abrir la tercera fecha son Alianza FC y Tolima en la ciudad de Valledupar; los 'vallenatos' suman cuatro puntos y quieren mantener el buen comienzo contra un 'pijao' que aún no suma en dos salidas.

Luego le tocará el turno a Santa Fe, que estrenará ante su hinchada el título de la torneo anterior. Los dirigidos por Jorge Bava reciben a Águilas Doradas, elenco que viene de ser superado por el 'tiburón' 2-3 en el Alberto Grisales. Por el lado del 'león' se impuso al 'pijao' 0-1 en Ibagué.

Jugadores de Atlético Nacional festejando triunfo contra La Equidad, en Liga. Foto: Colprensa.

La jornada del martes, la cerrarán en el Hernán Ramírez Villegas, Pereira y Nacional. El 'matecaña' suma un punto en dos salidas, mientras que el 'verdolaga' tiene puntaje perfecto: seis y le apuesta a mantener ese buen ritmo.

Publicidad

El miércoles se jugarán tres partidos, pero llama la atención el que protagonizarán en el 'Metro' Junior y Unión Magdalena. El 'rojiblanco' tiene seis puntos por uno de su rival. Además, en el estadio de Techo, La Equidad enfrentará a Millonarios, equipo que jugará su primer partido en lo que va del campeonato.

Junior de Barranquilla le ganó a Águilas Doradas por la Liga II-2025. Colprensa

El jueves salen al ruedo Cali y Medellín. El 'azucarero' recibe a los 'amix' de Fortaleza, y el DIM, hará lo propio contra Envigado. Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas y Deportivo Pasto vs. América quedaron con fecha y horario por definir, esto porque el 'leopardo', el 'blanco-blanco' y los 'diablos rojos' definen esta semana sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.



Así se jugará la tercera fecha de la Liga Betplay II-2025

Martes 22 de julio

Publicidad

Alianza FC vs. Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Santa Fe vs Águilas Doradas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Pereira vs. Nacional

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Miércoles 23 de julio

Publicidad

Llaneros vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Junior vs. Unión Magdalena

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Publicidad

La Equidad vs. Millonarios

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Techo

Jueves 24 de julio

Medellín vs. Envigado

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Cali vs. Fortaleza CEIF

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palmaseca