César Farías, con rabia por el empate de Junior con Tolima: "Tengo malestar porque lo pudimos ganar"

El técnico del Junior de Barranquilla,César Farías, analizó el empate 1-1 frente al Deportes Tolima en la fecha 1 del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador venezolano lamentó que su equipo no pudiera quedarse con los tres puntos en el estadio Metropolitano, pese a lo mostrado durante los 90 minutos.

“Vi el resumen y tuvimos muchos remates, las pelotas que pegaron en el palo… Nos anularon un gol que normalmente no se invalida cuando se revisa en el VAR. A mí me da la sensación de que no hay una intensidad suficiente para sancionar falta ahí. Después hubo cinco atajadas claras del arquero del Tolima. Todos los cambios los hicimos ofensivos. Da un poco de malestar; es un juego que pudimos haber ganado. Pero así son los cuadrangulares”, afirmó Farías con evidente frustración.

El estratega reconoció que, a pesar del resultado, hubo aspectos positivos en el rendimiento de su equipo: “Hay rabia y malestar, obviamente. Analizando el juego, tuvimos buenas respuestas. Pero bueno, uno se encariña y, los que estamos dentro del camerino, sabemos lo que somos capaces de hacer. Tenemos que pasar la página y afrontar el próximo partido”.

Junior y Tolima igualaron por Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa.

También se refirió a las condiciones climáticas y al rendimiento físico de sus dirigidos: “Si bien los jugadores que ingresaron no anotaron gol, le dieron frescura al equipo, porque sufrimos mucho hoy, especialmente por el calor y la humedad. Hubo muchos jugadores con calambres. Lo que faltó fue definición”.

En cuanto al estado físico de algunos futbolistas, Farías comentó: “En el caso de Didier Moreno y yo, Jhomier Guerrero, fue un desgaste normal del partido. Y con Teófilo Gutiérrez, tenemos que esperar el parte médico, pero de entrada parece que tuvo un tirón en el posterior”.

Cabe recordar, que, Junior enfrentará al América de Cali, el próximo miércoles 4 de junio, por la fecha 2 de los cuadrangulares finales.