Las polémicas en Nacional vs Once Caldas que generaron debate en redes sociales

Atlético Nacional y Once Caldas no pasaron del empate 0-0 en el estadio Atanasio Girardot, en la primera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2025-I, en un duelo en el que el arquero Joan Felipe Parra fue la gran figura con sus atajadas.

Pero además de los remates de los ‘verdolagas’ y la solidez del guardameta, durante el compromiso y como se ha vuelto habitual en el fútbol colombiano, hubo algunas jugadas discutidas y que generaron polémica.

Por eso, en redes sociales hubo debate por un penalti que no le pitaron a Nacional, pero también por unas agresiones de futbolistas del cuadro antioqueño contra sus rivales, que tampoco fueron castigadas.

La primera es un ‘agarrón’ dentro del área de Iván Rojas contra Kevin Viveros, que hizo caer al delantero del cuadro paisa dentro del área. Bismarck Santiago era el juez central y no decretó la pena máxima y tampoco tuvo el llamado del VAR.

De hecho, el analista arbitral José Borda, por medio de su cuenta de ‘X’ dio su opinión de esa polémica acción.

“En Nacional vs Once Caldas el árbitro Santiago y el VAR (Trujillo) no dieron este agarrón de Rojas del Blanco Blanco a Viveros del Verde paisa. Fue una sujeción que le impidió al jugador de Nacional cabecear el balón. Era claro penal”, afirmó.

SANTIAGO OMITIÓ PENAL

En @nacionaloficial vs @oncecaldas el árbitro Santiago y el VAR (Trujillo) no dieron este agarrón de Rojas del Blanco Blanco a Viveros del Verde paisa. Fue una sujeción que le impidió al jugador de Nacional cabecear el balón. Era claro penal pic.twitter.com/U1UtnUcqDe — Jose Borda (@Borda_analista) June 2, 2025

Las otras polémicas en Nacional vs Once Caldas

Pero para el otro lado también hubo algunas acciones que generaron debate en redes sociales, y una de ellas fue la agresión de Kevin Viveros, quien le pegó en el abdomen a Juan Felipe Castaño.

Ahí tienen el puño que le mete Kevin Viveros a Castaño en el estómago. pic.twitter.com/bmYxZjB8vR — Ømar 🇨🇴 (@SirRojas28) June 2, 2025

La otra jugada discutida fue ya en el tiempo de adición, cuando Mateo Zuleta no dejó sacar rápido un saque de banda de Dairon Asprilla y el atacante de Atlético Nacional lo sujetó del cuello con fuerza y lo lanzó al suelo.

Esto lo llega a hacer un jugador del DIM y lo expulsan hasta el próximo torneo. pic.twitter.com/FYHDr8SKeg — I ♥ DIM® (@AMOALDIM) June 2, 2025

Lo único cierto es que la fecha dominical en la Liga BetPlay 2025-I se vio envuelta en polémicas, ya que en el otro partido del grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, entre Santa Fe y Millonarios, no hubo una buena conducción del colegiado Carlos Ortega.

En el clásico capitalino hubo una dura acción de codazo de Andrés Llinás contra Daniel Torres, en los primeros minutos de juego, una mano al finalizar el compromiso que no fue sancionada a pesar del llamado del VAR, una expulsión de Danovid Banguero y muchas tarjetas amarillas.