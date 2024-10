Tras la victoria 3-1 contra Deportivo Pereira por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2024-I I, César Farías, técnico del Junior de Barranquilla, analizó el encuentro y se mostró feliz de ganarle el pulso a Luis Fernando Suárez, su DT rival en esta ocasión.

"Enfrentamos a un grandísimo técnico, que ha llevado a tres selecciones a los mundiales y también ha participado en Juegos Olímpicos. Es una persona con una trayectoria tremenda, a quien le tengo aprecio y respeto; es un maestro, un señor en toda la extensión de la palabra. Aunque somos amigos desde la Copa América en Venezuela, nunca antes nos habíamos enfrentado. Esta fue la primera vez, y siempre es motivante medir fuerzas con un técnico de tal categoría", declaró en primera instancia el técnico del 'Matecaña'.

A renglón seguido, habló de varios otros entrenadores históricos de nuestro país. "A veces, a lo largo de la trayectoria de los entrenadores, no se les da el respeto y la consideración que merecen, lo cual es increíble. Pareciera que existe una especie de xenofobia o rechazo hacia lo propio, cuando Colombia tiene grandísimos entrenadores con mucha historia, como Pacho Maturana, el 'Bolillo', el profesor Peláez Restrepo, Jorge Luis Pinto, y muchos más que han llevado equipos a los mundiales o han dirigido finales de la Copa Libertadores".

Finalmente, se centró en el partido jugado en el estadio Metropolitano. "Nuestra posesión hasta la expulsión fue del 47% en su campo, pero no terminamos de tener la tranquilidad para hacer daño. Hablamos mucho de esto en el entretiempo y corregimos. Creo que el desespero afectó al equipo en la primera mitad, y debemos trabajar en eso. Los errores tontos, como cometer un penal, fueron obstáculos que superamos. Crecimos en la adversidad, remando con un remo menos, y el mensaje fue claro: hay que dar el 120%. No puedo criticar el esfuerzo de mis jugadores, ya que siempre luchan por su camiseta, y el último que se rinde es el que gana", mencionó.

Acción de juego entre Junior y Pereira, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Publicidad

Más declaraciones de César Farías

Su apreciación del rival y cómo manejo el ir debajo del marcador...

"El rival también jugó bien, con jugadores de calidad que hicieron su trabajo. Sin embargo, nosotros respondimos y encontramos soluciones interesantes en el partido. Los cambios influyeron positivamente, no solo por el golazo de Tití o el pase de Cariaco, sino en los pequeños detalles, como cuando empezaron a enviarnos balones largos. Luchamos contra sus defensores y cada esfuerzo nos ayudó a organizarnos mejor. Presionamos cuando fue necesario y mantuvimos un sentido colectivo de unión que va más allá de la calidad individual o la jerarquía. Fue alentador ver a los jugadores aportar cada uno su experiencia, especialmente frente a la adversidad de los dos goles de Carlos".

Publicidad

¿Junior está para ganar el título?

"Todo lo que hago, lo hago para ganar, y siempre me mentalizo en ello. Incluso cuando juego fútbol con ellos, o fútbol tenis, intento ganarles, y a veces lo logro. Este fin de semana, por ejemplo, gané y me fui invicto. Trato de transmitir esa mentalidad a los jugadores. Como líder, tengo que tomar decisiones, aunque a veces sean controversiales. Si tengo la experiencia y veo que algo no es correcto, no voy a evitar hacerlo por miedo al qué dirán. Mis padres me enseñaron a enfrentar la adversidad de cualquier manera, y eso trato de transmitir al equipo: energía positiva y la idea de que, si estamos todos juntos y no nos rendimos, seguramente tendremos nuestra recompensa. El último que se rinde es el que gana, y nosotros no pretendemos rendirnos; vamos a pelear hasta el final".

¿Qué es lo mejor del Junior de Barranquilla?

"Nuestro equipo ha demostrado temperamento en los momentos difíciles, algo importante para ser campeones. Ojalá esto sea una señal de que estamos recuperando aspectos clave en nuestro juego. Cada uno de los jugadores está dejando el alma en cada entrenamiento, soportando las exigencias, el calor y la humedad. Incluso el juez de línea me pidió un poco de agua al ver la dureza de las condiciones. Los jugadores han mostrado amor propio, soportando los regaños y trabajando con profesionalismo a pesar de los dolores. Afortunadamente, el equipo ha respondido a las exigencias, lo que nos ha permitido levantar partidos complicados y responder al reto de hoy".