César Farías no se ve fuera de Junior: "Ahora sí armaremos el equipo y ficharemos bien"

Junior de Barranquilla perdió 1-0 con América de Cali y se quedó por fuera de la final de la Liga Betplay 2024 II. En la rueda de prensa posterior al juego, el director técnico del 'tiburón', César Farías , habló sobre la eliminación y lo que le faltó a sus dirigidos para luchar por la estrella de navidad.

De entrada, el estratega venezolano hizo un balance general del juego. "En el segundo tiempo no tuvo la misma fluidez el partido, dentro de los pasajes del partido tuvimos situaciones de gol, hubo alguna hasta sin arquero y no la metimos. Fue un partido cerrado hasta el final, en el cual necesitábamos ganar y no tuvimos la capacidad de anotar. Tuvimos cinco acciones de marcar y tuvimos que haber anotado", expresó Farías.

Luego, a Farías le intentaron hacer referencia a su futuro como timonel del equipo y sorprendió un poco con su respuesta. "Los directivos y todo el equipo están trabajando para lo que viene para planificar un gran 2025. Nosotros tratamos de pelear ahorita hasta la última instancia, no nos alcanzó y ahora toca construir con unas condiciones distintas de poder prepararnos, de fichar correctamente, de armar un equipo en el que podamos sacar el mayor de los provechos", reveló el DT.

Junior de Barranquilla festeja su victoria, en el último minuto, sobre Deportes Tolima, en la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Junior de Barranquilla

Acto seguido, volvió a poner su mirada sobre el juego y dejó en claro que los 'escarlatas' no hicieron mucho daño más allá del gol. "Ellos nos llegaron a balón parado y cuando se cortaba el juego. No nos metieron atrás. A Junior le faltó fue meter la pelota, ya sea en el primer o segundo tiempo, los goles valen igual. América jugaba sin presión y nos respetó", comentó.

Publicidad

Por último, Farías analizó las actuaciones tanto en casa como afuera. "Fuimos un mal visitante, de local fuimos un 80%, y todo ese rendimiento ya lo están evaluando las personas correspondientes", concluyó.

Cabe recordar, que, Junior terminó en la última casilla del grupo B con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas. Además, anotó siete goles y recibió ocho tantos en contra, quedando con un saldo de diferencia de gol de -1.