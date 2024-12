James Aguirre: "No le regalen nada a Once Caldas, pero tampoco le quiten, disimulen"

Once Caldas quedó a puertas de la final de la Liga Betplay 2024 II, sin embargo, perdió 1-0 con Deportes Tolima, en Ibagué, son los 'pijaos' los que lucharán por el título y la estrella de navidad. En la rueda de prensa posterior al juego, el arquero James Aguirre, se mostró muy indignado e inconforme con el arbitraje de Jhon Hinestroza, quien, según él, no sancionó un penalti para los 'albos' en los minutos finales.

Aguirre no le dio asuntos a la vuelta y habló con tono fuerte y se pronunció. "No doy nombres, pero el afán tan grande de que jugáramos y que eso pasara desapercibido y ver el tiempo que iban cuatro minutos de adición. A mí me duele es por la familia de nosotros, por el esfuerzo de un año, por todo lo que representa Manizales. Nosotros somos un equipo que con todos los demás hemos ido bien. Yo sé que la gente va a valorar el esfuerzo de lo que nosotros hacemos", dijo de entrada el arquero del 'blanco blanco'.

James Aguirre, arquero del Once Caldas. Crédito: Once Caldas Twitter.

En ese mismo orden, lo que más generó molestia en el golero es la presencia de una herramienta como el VAR, la cual pudo ser utilizada para al menos revisar la acción puntual. "Yo envío es un mensaje más de respeto, que valoremos el fútbol colombiano. Muy difícil así, qué tiene que hacer uno para que no le quiten, si está todo el tema tecnológico, todo está. Me dan un cabezazo a los seis minutos, no vale, juegue y me sacan amarilla a mí. No nos regalen, tranquilos, pero que tampoco que se vea así, disimulémoslo, que es más fácil disimularlo, pero no eso es evidente, 'Juegue tranquilo que no pasó nada'. Le acabamos de quitar una final a Manizales, nadie nos regaló nada a nosotros durante todo el torneo", añadió el guardameta.

Por último, con la cabeza un poco más en frío, Aguirre habló sobre lo que le depara el futuro para la institución. "A lo largo del año el nivel fue muy bueno, hicimos dos campañas espectaculares, nuestro sueño era llegar a la final. Me quedo con el cariño de la gente, lo que Manizales representa para nosotros, el estadio lleno, la afición ilusionada, con un trabajo de todos los directivos y todo en franca lid. Hay que evaluar, viene el otro año que ya revisaremos, pero queremos seguir luchando, entregando todo, tirar para adelante y agradecerle a todos los que nos han apoyado", concluyó.