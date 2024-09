¿Hay vagos en Junior de Barranquilla? César Farías dio la cara y respondió con todo

César Farías ya debutó como director técnico del Junior y lo hizo perdiendo 2-0 en el partido de ida de la Copa BetPlay 2024 contra Independiente Medellín. A pesar de eso, el DT ha tenido varios días para trabajar y plasmar su idea en el plantel de jugadores de cara a los compromisos que se le vienen.

Pero mientras pasa eso, en la prensa de Barranquilla se dieron rumores de posibles casos de indisciplina en el equipo, algo de lo que le preguntaron al entrenador, este martes, en rueda de prensa.

¿Qué dijo César Farías sobre casos de indisciplina en jugadores del Junior?

“Que la gente sepa que aquí no hay vagos. Los vagos no pueden estar en esta institución. Aquí hay gente trabajadora que está dispuesta, que ha tenido buenos y malos momentos. Estamos luchando entre todos para salir de ese bajón”, dijo de forma contundente el técnico venezolano, en declaraciones recogidas por ‘El Heraldo’.

“Han tomado de la mejor manera los doble turnos. Estamos potenciado la fuerza, queremos que todo lo que hacemos en defensa termine en ataque. Estamos trabajando mucho la pelota quieta. Tuvimos el espacio y lo estamos aprovechando al máximo. Aquí no hay vagos”: César Farías. — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) September 17, 2024

Publicidad

Sobre el mismo tema, César Farías, aseguró que del caso de un joven que habría estado en una fiesta, pasó antes de su arribo al Junior de Barranquilla.

“Yo no soy hombre de aclarar rumores. A mí no me ha faltado ningún jugador al entrenamiento, hablé con las personas que estaban a cargo y me dicen que un joven, que no fue convocado a un partido, fue a una fiesta. Eso fue antes que yo llegara”, agregó sobre la polémica que se armó en suelo atlanticense en las últimas horas.

César Farías, nuevo técnico de Junior de Barranquilla - Foto: Junior Oficial

Publicidad

Acá más declaraciones de César Farías en rueda de prensa:

*La fallida llegada de Faryd Mondragón a su cuerpo técnico

“Hay un personal muy bueno de planta del club. Yo vine con un asistente. Queríamos traer a alguien importante del fútbol colombiano, pero nuestro cuerpo de trabajo lo tenemos completo. A mí nunca me quisieron imponer nada”

*Los jóvenes en el Junior

“Nosotros no somos ni vigilantes. ni nada así. Cada quien sabe las reglas que debe cumplir. Aquí también hay seres humanos, los jóvenes se deprimen, se reprimen. Yo no pretendo modificar la forma de nadie, tengo más de 30 años de carrera".

*Un apoyo para los jugadores

"Mi deber no es dañarle la carrera a nadie, sino ayudarle y hacerlo crecer como profesional dentro de la cancha".

Publicidad