César Farías, tras perder 1-0 con Equidad: "Me voy muy conforme y cómodo con el resultado"

Junior de Barranquilla cayó con un marcador de 1-0 contra La Equidad y contrario a sentirse molesto con su equipo, César Farías estuvo conforme con lo hecho por sus jugadores, eso sí, aseguró que la labor del arbitraje no fue la adecuada.

"Nosotros vinimos a tratar de ganar el partido. Fue un equipo que intentó jugar muy bien: tuvimos el 65% de la posesión de la pelota, creamos ocasiones claras de gol y logramos manejar el partido como pretendíamos, a pesar de las debilidades que puede presentar la altura para un equipo de la costa. El desarrollo del partido me dejó muy conforme y cómodo con el resultado y con las decisiones que tomamos", dijo dando su punto de vista del partido.

Tras ello, se quejó del arbitraje. "Sin embargo, en ocasiones nos han dejado de pitar algunos penales, y con un poco de suerte podríamos haber sumado algunos puntos más. En cuanto al partido de hoy, no soy especialista en arbitraje, pero hemos recibido cursos en Ecuador para evitar cometer errores al hablar o actuar incorrectamente. Cuando el VAR llama al árbitro, es porque considera que hay penal. Las cinco o seis personas que están allá arriba también consideran que es penal. Nunca vi que llamaran por un fuera de juego, así que para mí hoy sucedieron cosas muy raras", aseguró.

"El fútbol se ha convertido en un deporte donde tenemos que estar más atentos a factores externos que al juego en sí, lo cual es lamentable. Nosotros propusimos y buscamos jugar, a pesar de recibir un gol de penal, que fue indiscutible, en el primer minuto y medio. Tuvimos la rebeldía de reponernos y de intentar adueñarnos de la pelota, creando las circunstancias para llevarnos al menos un punto", agregó a su explicación.

Igualmente, continuó diciendo que: "Tras el penal, el juego realmente comenzó en el minuto 5, y cuando hubo un choque y la salida del jugador rival, se perdieron varios minutos más. A pesar de todo, solo nos dieron tres minutos de reposición. Luego, nos dieron ocho minutos, pero el juego se enfrió aún más cuando el VAR intervino para decidir sobre una expulsión que finalmente no se dio. Así, el partido se detuvo varias veces, dificultando nuestra intención de jugar al fútbol", notablemente molesto declaró Farías.

Acción de juego entre Equidad y Junior, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Más declaraciones de César Farías

¿Está conforme con el estilo de juego del equipo?

"Queremos jugar, y creo que, si seguimos así, lograremos muy buenos resultados. El equipo ha demostrado crecimiento en cuanto al juego. Desde el punto de vista de los resultados, hemos logrado cosas importantes, como empatar partidos que estábamos perdiendo. Hoy generamos ocasiones de gol, los cambios mejoraron al equipo y conseguimos levantar una serie que íbamos a perder, aunque finalmente caímos en los penales. El equipo tiene respuesta y coherencia en su juego, con jugadores que se atreven a jugar. Estamos construyendo una defensa nueva, con la excepción de Olivera, todos son defensores nuevos en la alineación titular, y han respondido bien".

¿Qué opina de las decisiones arbitrales?

"Respecto a las decisiones arbitrales, no puedo asegurar nada, ya que no tengo la oportunidad de ver las repeticiones como ustedes. Sin embargo, no es justo que no nos hayan pitado el penal. Eso causa frustración, y cuando el VAR llama dos veces para una expulsión, es porque considera que la acción es roja. Nunca he visto que llamen al árbitro por un fuera de juego; el árbitro toma la decisión directamente. Hoy, hubo confusión, ya que se discutía si fue mano o fuera de juego. Vi la repetición en televisión, y parecía penal".

Su opinión sobre La Equidad...

"El rival nos respetó, sobre todo después de su gol, cuando se cerraron en bloque bajo. Aun así, tuvimos la paciencia para crear situaciones de gol, lo cual es significativo, considerando que jugamos en la altura. El 65% de la posesión y tantas ocasiones de gol son un indicador claro de que nuestro equipo tiene deseos de protagonizar y de jugar bien. No venimos a pegar patadas, sino a jugar al fútbol, pero es difícil hacerlo cuando no hay fluidez en el juego por tantas interrupciones. Necesitamos ser más astutos en esas situaciones".