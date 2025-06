César Farías y las 'excusas' por el mal cuadrangular de Junior: "Nunca me había pasado esto"

Junior de Barranquilla tuvo una presentación para el olvido en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025. Los dirigidos por César Farías cayeron en su visita al Deportes Tolima, que se impuso 2-0 en el estadio Manuel Murillo Toro, con goles de Gonzalo Lencina y Adrián Parra.

Con la derrota frente al 'vinotinto y Oro', el conjunto 'tiburón' terminó en el último lugar del grupo A con apenas un punto de 18 posibles, producto de cinco derrotas y un empate. Estos resultados han dejado al entrenador venezolano en la cuerda floja.

César Farías se refirió a su continuidad en Junior

César Farías, director técnico del Junior de Barranquilla, en medio del partido frente a Jaguares. Foto: Colprensa

Durante la rueda prensa posterior al juego en Ibagué, Farías fue consultado sobre su permanencia en el banquillo técnico del equipo barranquillero, al que llegó en septiembre de 2024.

"Lo primero que debemos hacer nosotros es terminar este capítulo (...) lo primero es cerrarlo correctamente, como técnico se debe estar en la victoria y se debe estar en la derrota. Después vendrá el tiempo suficiente para saber qué pasará", expresó César Farías.

En cuanto al bajo rendimiento del Junior en los cuadrangulares, dijo: "En los cuadrangulares fuimos ineficaces. Cuando eres fuerte saca los resultados, en esta ocasión pudimos haber sumado (...) el primer partido no se nos dio, nos agarró una resistencia hasta anímica y ni bajo el arco las metemos (...) nunca me había pasado esto y jamás perdí esta cantidad de partidos y mucho menos en esa instancia, pero así es el fútbol. No tuvimos la capacidad que mostramos en los primeros 20 partidos".

Y añadió: Hemos hecho unos cuadrangulares muy malos, en cuanto al resultado y en cuanto a la capacidad en las a áreas. Hay que asumir la responsabilidad".

Sobre si afecto la salida de Santiago Mele, expresó: "El club también tiene sus intereses y se tienen que respetar (...) si Jefferson (Martínez) hubiese jugado más partidos a lo largo del cuadrangular tendría mayor ritmo y seguro lo va a ir adquiriendo. Son situaciones normales, pero eso sería buscar excusas y no las estamos buscando de ningún topo. Sabemos que no nos salieron las cosas y que en muchos aspectos que no se nos habían presentado, pero es parte de la vida y el fútbol".

Los rumores apuntan a que, en caso de concretarse la salida de César Farías, su reemplazo sería el uruguayo Alfredo Arias, quien dirigió recientemente al Deportivo Cali.