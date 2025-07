Cómo empiezan las tablas de reclasificación y descenso en Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay 2025-II empieza el viernes 11 de julio con 2 partidos en los que América de Cali visitará a Llaneros de Villavicencio y Atlético Nacional hará lo propio frente a Once Caldas en Manizales.

El resto de la jornada se desarrollará entre el sábado 12 y el domingo 13 del mismo mes, con excepción de un encuentro, el de Millonarios contra Unión Magdalena, que se aplazó para el 20 de agosto.

En consecuencia, todos los participantes deberán estar pendientes de varias tablas, dependiendo de sus necesidades y urgencias, ya que mientras se juega la liga del segundo semestre, se sigue sumando de manera paralela en la reclasificación del año y en la tabla del descenso.

La reclasificación dará 2 cupos para las rondas previas de la Copa Libertadores a los equipos que terminen más arriba y no hayan sido campeones del primer o segundo semestre, ya que los que hayan conseguido estrella obtienen como premio tiquete directo a la fase de grupos.

En ese sentido, los 3 siguientes tendrán pasaje a la primera instancia Copa Sudamericana, la que antecede a la fase de grupos y en la que se eliminan entre sí los clubes colombianos.

Entre tanto, la tabla del descenso determinará cuáles serán las 2 escuadras que se irán a la B el próximo año, permanencia que por ahora están perdiendo Unión magdalena y Envigado.

Así será la primera fecha:

Viernes 11 de julio

6:00 p. m. - Llaneros vs. América

8:10 p. m. - Once Caldas vs. Nacional

Sábado 12 de julio

2:00 p. m. - Pasto vs. Tolima

4:10 p. m. - Envigado vs. Fortaleza

6:20 p. m. - Bucaramanga vs. Chicó

8:30 p. m. - Cali vs. Junior

Domingo 13 de julio

3:00 p. m. - Medellín vs. Alianza

5:15 p. m. - Pereira vs. Santa Fe

7:30 p. m. - Equidad vs. Águilas

Miércoles 20 de agosto

7:30 p. m. - Millonarios vs. Unión Magdalena



Así empieza la tabla de reclasificación en la Liga Betplay-II

Acá, la posición de Independiente Santa Fe no tiene cuenta debido a que ya tiene cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores por haber sido campeón del primer semestre.

Reclasificación 2025

1. Santa Fe: 49 puntos

2. América: 48

3. Millonarios: 47

4. Medellín: 47

5. Tolima: 44

6. Nacional: 43

7. Junior: 38

8. Once Caldas: 36

9. Bucaramanga: 29

10. Alianza: 29

11. Pasto: 29

12. Pereira: 28

13. Cali: 24

14. Águilas: 21

15. Llaneros: 20

16. Fortaleza: 20

17. Chicó: 20

18. Envigado: 18

19. U. Magdalena: 11

20. Equidad: 10

Esta tabla da 2 cupos a la fase previa de la Copa Libertadores y 3 a la Copa Sudamericana.



Cómo empieza la tabla del descenso en la Liga Betplay 2025-II

En esta clasificación pierden la categoría los 2 equipos con peor promedio en las últimas 3 temporadas o en las que lleven en la A en caso de ser menos:

Descenso 2025

20. U. Magdalena: 11 puntos (0,55 promedio)

19. Envigado: 80 puntos (0,82)

18. Llaneros: 20 puntos (1,00)

17. Chicó: 102 puntos (1,04)

16. Cali: 113 puntos (1,15)

15. Equidad: 117 puntos (1,19)

14. Fortaleza: 71 puntos (1,22)

13. Alianza: 120 puntos (1,22)

12. Pasto: 132 puntos (1,35)

11. Pereira: 133 puntos (1,36)

10. Once Caldas: 135 puntos (1,38)

9. Bucaramanga: 141 puntos (1,44)

8. Águilas: 150 puntos (1,53)

7. Santa Fe: 154 puntos (1,57)

6. Junior: 155 puntos (1,58)

5. Medellín: 158 puntos (1,61)

4. Nacional: 159 puntos (1,62)

3. Tolima: 169 puntos (1,72)

2. América: 170 puntos (1,73)

1. Millonarios: 172 puntos (1,76)